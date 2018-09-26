Представлен официальный трейлер фильма-кандидата на премию «Оскар» от Украины



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Церемония вручения «Оскара» состоится 24 февраля

Вышел официальный трейлер фильма режиссера Сергея Лозницы «Донбасс», который представит нашу страну на соискании международной кинопремии «Оскар-2019» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Он опубликован на канале Arthouse Traffic в YouTube.

Сообщается, что уже совсем скоро украинцы смогут посмотреть и оценить ленту: в кинотеатрах страны ее начнут крутить с 18 октября. Отметим, что мировая премьера «Донбасса» состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм завоевал премию за лучшую режиссуру.

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