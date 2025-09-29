Зумери відроджують «нудну» для міленіалів професію

Зумери бачать перспективи у роботі бухгалтером

Покоління Z (зумери) бачить значні можливості для кар'єрного зростання та високого доходу в роботі бухгалтерами, професії, яка традиційно вважається однією з найнудніших. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Fortune.

Згідно з даними видання, галузь зіткнулася з дефіцитом кадрів, оскільки велика кількість бухгалтерів покоління бебі-бумерів готується вийти на пенсію, а міленіали звільняються через розбіжності щодо податкової політики та професійне вигорання.

За останні п'ять років у США звільнилися близько 340 тис. бухгалтерів, а протягом наступного десятиліття близько 75% нині працюючих вийдуть на пенсію. Однак представники покоління Z дедалі частіше розглядають бухгалтерський облік не як монотонну рутину, а як спосіб змінити життя людей.

Видання наводить приклади студентів, які вже допомагають громадянам. Ця допомога надається в рамках спеціальної американської програми VITA (Volunteer Income Tax Assistance – Добровільна допомога з податку на прибуток). За даними Fortune, дії студентів у рамках VITA вже допомогли американцям заощадити мільйони доларів.

Тільки минулого року майже 300 студентів Університету штату Каліфорнія в Нортріджі допомогли понад дев'яти тисячам платників податків з низьким доходом отримати близько $11 млн у вигляді податкових повернень та $3,6 млн у вигляді податкових пільг. Крім того, студенти допомогли заощадити понад два мільйони доларів на зборах за підготовку податкової декларації.

Директор програми VITA Рафаель Ефрат зазначає, що залучення до реальної практики змінює уявлення молоді про професію: «Хоча у молоді може скластися певне уявлення про бухгалтерський облік як про щось не настільки інтригуюче та захоплююче, як тільки вони по-справжньому залучаються до цієї практики і бачать, як вона проявляється в реальному світі, це змінює мислення та погляди людей».

Майже всі випускники Університету штату Каліфорнія в Нортріджі, які здобули освіту бухгалтера, знаходять роботу за фахом, а їхні зарплати виявляються найвищими за всю історію будь-якої великої програми в бізнес-школі.

Оскільки зумери надають перевагу стабільності в роботі, Fortune прогнозує, що тенденція до сприйняття бухгалтерського обліку як перспективної та добре оплачуваної професії буде лише зростати.

Раніше стало відомо, що покоління Z кардинально змінює традиційну корпоративну культуру, відмовляючись від звичних уявлень про успіх. Замість того, щоб жертвувати особистим життям заради кар'єрного зростання, вони прагнуть знайти баланс між саморозвитком та фінансовою стабільністю.

До слова, ринок праці в Німеччині стикається з новим викликом: покоління Z (наймолодші працівники) демонструє безпрецедентно високу готовність до швидкої зміни роботи. Згідно з дослідженнями, більшість молодих фахівців не бачить сенсу залишатися на першому місці роботи довше, ніж один-два роки, а майже половина (48%) планує змінити роботодавця вже цього року.