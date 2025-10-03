На що міленіали та зумери витрачають свою відпустку: дослідження

Міленіали та зумери беруть відпустку заради сну

Значна частина американців використовує свої оплачувані відпустки не для повноцінного відпочинку чи подорожей, а просто для того, щоб виспатися та відновитися від виснаження. Про це пише «Главком» із посиланням на Newsweek.

Згідно з новим звітом, заснованим на опитуванні понад 1200 громадян, проведеному Amerisleep.com: 37% американців заявили, що за останній рік вони брали відпустку виключно для відпочинку та сну. Кожен третій працівник не витрачає свою відпустку на дозвілля, оскільки мусить використати цей час для відновлення після виснаження. Найвищий рівень використання відпустки для сну спостерігається серед молодих поколінь та осіб з високими доходами.

Міленіали 43%

Покоління X (Gen X) 34%

Покоління Z (Gen Z) 33%

Бебі-бумери 20%

Цікаво, що працівники з вищими доходами (понад $100 тис. на рік) на 26% частіше використовували оплачувану відпустку для сну, ніж ті, хто заробляє менше. У середньому, американці витрачали від двох до трьох днів відпустки, щоб дати собі необхідний відпочинок.

Експерти назвали такий тип відпустки «стаціонарним» (staycation) і зазначили, що в майбутньому, ймовірно, більша кількість людей вибиратиме саме такий вид відпочинку.

Як пише видання, незважаючи на те, що багато компаній останнім часом оновлюють свої політики відпусток, роблячи її гнучкішою, американці можуть рідше використовувати цей час для активного відпочинку через вищу вартість життя. Водночас важливу роль відіграє загальне виснаження, яке змушує працівників брати відпустку для відпочинку вдома замість запланованих поїздок.

«Люди часто прагнуть недосяжного балансу між роботою та особистим життям, і багато американців використовують вільний час тільки для того, щоб надолужити втрачений у плані відпочинку. Враховуючи потреби дітей, великі сім'ї та повсякденні соціальні зобов'язання, цілком логічно, що багато хто шукає можливість відпочити та зарядитися енергією вдома», – вважає Кевін Томпсон, генеральний директор 9i Capital Group.

