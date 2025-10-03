Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На що міленіали та зумери витрачають свою відпустку: дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
На що міленіали та зумери витрачають свою відпустку: дослідження
Все більше молодь використовує відпустку, аби виспатись
фото із відкритих джерел

Міленіали та зумери беруть відпустку заради сну

Значна частина американців використовує свої оплачувані відпустки не для повноцінного відпочинку чи подорожей, а просто для того, щоб виспатися та відновитися від виснаження. Про це пише «Главком» із посиланням на Newsweek.

Згідно з новим звітом, заснованим на опитуванні понад 1200 громадян, проведеному Amerisleep.com: 37% американців заявили, що за останній рік вони брали відпустку виключно для відпочинку та сну. Кожен третій працівник не витрачає свою відпустку на дозвілля, оскільки мусить використати цей час для відновлення після виснаження. Найвищий рівень використання відпустки для сну спостерігається серед молодих поколінь та осіб з високими доходами.

  • Міленіали 43%
  • Покоління X (Gen X) 34%
  • Покоління Z (Gen Z) 33%
  • Бебі-бумери 20%

Цікаво, що працівники з вищими доходами (понад $100 тис. на рік) на 26% частіше використовували оплачувану відпустку для сну, ніж ті, хто заробляє менше. У середньому, американці витрачали від двох до трьох днів відпустки, щоб дати собі необхідний відпочинок.

Експерти назвали такий тип відпустки «стаціонарним» (staycation) і зазначили, що в майбутньому, ймовірно, більша кількість людей вибиратиме саме такий вид відпочинку.

Як пише видання, незважаючи на те, що багато компаній останнім часом оновлюють свої політики відпусток, роблячи її гнучкішою, американці можуть рідше використовувати цей час для активного відпочинку через вищу вартість життя. Водночас важливу роль відіграє загальне виснаження, яке змушує працівників брати відпустку для відпочинку вдома замість запланованих поїздок.

«Люди часто прагнуть недосяжного балансу між роботою та особистим життям, і багато американців використовують вільний час тільки для того, щоб надолужити втрачений у плані відпочинку. Враховуючи потреби дітей, великі сім'ї та повсякденні соціальні зобов'язання, цілком логічно, що багато хто шукає можливість відпочити та зарядитися енергією вдома», –  вважає Кевін Томпсон, генеральний директор 9i Capital Group.

Нагадаємо, покоління Z (зумери) бачить значні можливості для кар'єрного зростання та високого доходу в роботі бухгалтерами, професії, яка традиційно вважається однією з найнудніших.

Читайте також:

Теги: відпочинок відпустка професії зумери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іспанія славиться своїми ресторанами
Турист отримав шокуючий рахунок на €63 тис. в Іспанії: деталі екстравагантної вечері
4 вересня, 08:52
Дослідження Microsoft наголошує, що ШІ сьогодні скоріше допомагає та доповнює людську працю, аніж повністю її замінює
Які професії виживуть в епоху ШІ: дослідження
7 вересня, 21:15
Зумери всерйоз ставляться до робітничих спеціальностей
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися
4 вересня, 12:02
Більшість людей інстинктивно обирають валізи чорного, сірого або темно-синього кольору
Звичайні валізи – небезпека? Авіакомпанія Ryanair дала пораду мандрівникам
17 вересня, 15:37
Останні теплі дні у Києві. 23 вересня 2025 року
Кияни насолоджуються останнім теплим днем перед похолоданням (фото)
23 вересня, 17:16
Відпочиваючи у готелі слід звернути увагу на низку особливостей
Секрети All Inclusive: 11 помилок, які роблять туристи на відпочинку
29 вересня, 02:00
Зумери готові до частої зміни роботи
Високої зарплати вже недостатньо. Покоління зумерів у Німеччині масово змінює роботу
26 вересня, 17:56
Залучення до реальної практики змінює уявлення молоді про професію бухгалтера
Зумери відроджують «нудну» для міленіалів професію
29 вересня, 10:56
Будапешт восени може стати чудовим варіантом для мандрівки
Осінній відпочинок у Європі: експертка порадила чотири бюджетні варіанти
30 вересня, 12:30

Соціум

На що міленіали та зумери витрачають свою відпустку: дослідження
На що міленіали та зумери витрачають свою відпустку: дослідження
Атаковано НПЗ в Орську за 1400 км від кордону України
Атаковано НПЗ в Орську за 1400 км від кордону України
Вчені NASA зафіксували потемніння Землі
Вчені NASA зафіксували потемніння Землі
Поблизу Лос-Анджелеса горить НПЗ (відео)
Поблизу Лос-Анджелеса горить НПЗ (відео)
У Пермському краї РФ атаковано хімзавод «Азот»
У Пермському краї РФ атаковано хімзавод «Азот»
Війна на Близькому Сході. Посол в Ізраїлі шокував фактом: українці повертаються до Гази
Війна на Близькому Сході. Посол в Ізраїлі шокував фактом: українці повертаються до Гази

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua