Руслане Лыжичко - 46: лучшие клипы украинской амазонки

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Руслана liga.net

Руслана Лыжичко родилась 24 мая 1973 года во Львове

Начала карьеру как победительница фестиваля «Славянский базар» в 1996 году. В этом же году была номинирована как Певица года на Украине, вместе с клипом на песню «Дзвінкий Вітер» была номинирована как «Лучшее Видео». В это время ее продюсером и автором песен становится Александр Ксенофонтов, за которого певица вышла замуж 28 декабря 1995 года.

В 1997 году начала работать над проектом «Рождество с Русланой» — первой Рождественской телепрограммой из Львова.

В 1998 году вышел дебютный альбом «Дзвінкий Вітер», который получил хорошие оценки критиков. Песня «Світанок» получила приз «Золотая Жар-птица 98» в номинации «Лучшая песня года».

В 2004 году Руслана приняла участие вместе с композицией «Wild Dances» в конкурсе песни «Евровидение», который проходил в Стамбуле. Руслана заняла 2-е место в полуфинале конкурса Евровидение-2004, а 16 мая 2004 в финале заняла первое место с результатом в 280 очков. Все страны удостоили Руслану баллами, за исключением Швейцарии.

В 2006 году песня «Wild Dances» была признана немецким телевидением «Лучшей песней Евровидения».

Также была замечена в политической деятельности: Руслана принимала участие в предвыборной кампании Виктора Ющенко, а в 2006 году певица была избрана в Верховную Раду Украины от партии «Наша Украина», но впоследствии отказалась от мандата.

Помимо этого, певица являлась доверенным лицом кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко в Львовской области. Во времена Евромайдана Руслана активно его поддерживала и была активным его участником.