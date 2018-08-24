Жуткие танцы: Тильда Суинтон и Дакота Джонсон в трейлере «Суспирии»



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В сети опубликовали трейлер предстоящего хоррора

Над картиной работал режиссер Лука Гуаданьино, снявший оскароносную драму «Назови меня своим именем».



Действие фильма разворачивается вокруг танцевальной труппы, которой руководит Тильда Суинтон. К ним приходит новая танцовщица, роль которой исполнила актриса Дакота Джонсон. С этого момента в танцевальной студии начинают происходить странные и жуткие вещи.

Музыку к фильму написал фронтмен группы Radiohead Том Йорк. В ленте также снимаются Миа Гот, Джессика Харпер, Хлоя Грейс Морец и Лутц Эберсдорф.

Джерело: Buro 24/7