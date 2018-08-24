  1. Головна
  2. Скотч
  3. Видео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Видео

    Жуткие танцы: Тильда Суинтон и Дакота Джонсон в трейлере «Суспирии»

    • Розсилка
    Жуткие танцы: Тильда Суинтон и Дакота Джонсон в трейлере «Суспирии»

    В сети опубликовали трейлер предстоящего хоррора

     Над картиной работал режиссер Лука Гуаданьино, снявший оскароносную драму «Назови меня своим именем». 

    Действие фильма разворачивается вокруг танцевальной труппы, которой руководит Тильда Суинтон. К ним приходит новая танцовщица, роль которой исполнила актриса Дакота Джонсон. С этого момента в танцевальной студии начинают происходить странные и жуткие вещи. 

    Музыку к фильму написал фронтмен группы Radiohead Том Йорк. В ленте также снимаются Миа Гот, Джессика Харпер, Хлоя Грейс Морец и Лутц Эберсдорф.

    Джерело: Buro 24/7

    Читайте також
    трейлер кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ