Експерт-міжнародник дав пораду президенту щодо розвитку українсько-британських відносин



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Британія зацікавлена в українській економіці, а саме в аграрній, енергетичній галузях

Всі ключі для якісної зовнішньої політики лежать в середині України. Потрібно виконати політичний та економічний порядок денний, який був задекларований новою українською владою. Таку думку висловив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики

На думку заступника директора Інституту світової політики, зараз активність на міжнародній арені нічого не дасть. Всі ключі для якісної зовнішньої політики лежать в середині України, щоб виконати політичний та економічний порядок денний, який був задекларований.

«Ми повинні вийти на той рівень, щоб наш ВВП росло не 2,5-3% на рік чи 3,2% як за останніми прогнозами у зв’язку з гарним урожаєм та збільшення рівня споживання, але це не ті темпи росту економіки, які могли б допомогти вибудувати кращі відносини з Британією», - каже Бєлєсков.

Позиція британських партнерів полягає в тому, що Україна повинна зробити своє домашнє завдання, а саме розвивати економіку і та реалізовувати політичні обіцянки.

«Якщо нічого не буде зроблено домашнє завдання, то ось вам 31 млн фунтів на рік по операції «Орбітал», в Чорне море будуть заходити подекуди британські кораблі, а також інвестиції на рівні 2 млрд фунтів. Але треба розуміти, що 2 млрд – це з усіма британськими юрисдикціями. Британські юрисдикції – це Віргінські та інші острови, тобто офшори, де люблять зберігати свої кошти українські олігархи. А потім під виглядом британських інвестицій до нас приходять наші ж гроші», - продовжує Бєлєсков.

Експерт-міжнародник переконує, що Британія зацікавлена в українській економіці, а саме в аграрній, енергетичній галузях. Все залежить виключно від України, щоб зростала економіка, а не в кількості іноземних візитів.

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