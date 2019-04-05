Експерт розповів як США борються з Китаєм за 5G



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Світлина з відкритих джерел

Домінування в питаннях бездротового інтернету 5G буде частиною домінування в новому технологічному укладі.

США змушують своїх союзників в Євразії відмовитися від використання обладнання для інтернету 5G від китайських компанії Huawei та ZTE. В іншому випадку Вашингтон погрожує не ділитися даними розвідки і секретною інформацією. Про це розповів заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики

За словами експерта-міжнародника, ФРН і Велика Британія відмовилися підтримати ініціативу США щодо використання китайського обладнання для бездротового інтернету п'ятого покоління.

«Американські союзники заявили про те, що Вашингтон не надав достатньо доказів щодо небезпеки обладнання компаній Huawei та ZTE. Велика Британія проведе перевірки безпеки обладнання. ФРН встановить свої норми щодо безпеки обладнання для інтернету 5G. Але американці не запропонували поки що союзникам дієвої альтернативи. Все скидається на те, що вони просто усувають своїх китайських конкурентів», - каже Бєлєсков.

Таке протистояння між США і КНР є викликом і для України. Києву також прийдеться зважувати всі ризики при використанні китайського обладнання для створення бездротового інтернету п'ятого покоління. «І тут може бути питання, чи здадуть наші військові свої частоти. От, наприклад, російські військові відмовилися. Але навіть якщо уявити, що наші військові здадуть під інтернет 5G частину частот, то буде дилема. Адже з одного боку китайське обладнання дешеве, якісне і доступне для таких країн як Україна. А з іншого боку ми декларуємо, що йдемо в НАТО, де США грають ключову роль, і там відбуваються обмін розвідувальними даними. Проблема полягає ще у тому, що в протистоянні з Росією ми не бачимо чогось більшого. А більше вже на порозі – це протистояння США і Китаю», - каже Бєлєсков.

Він також звертає увагу, що частина українських військових розробок спирається на китайську мікроелектронну базу. І можна очікувати, що американці запитають з ким Україна.

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