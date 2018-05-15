Лутковська презентувала правозахисну організацію Український інститут з прав людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлина: Український інститут з прав людини Учасники прес-конференції: Ірина Кушнір, проектний менеджер Українського інституту з прав людини; Валерія Лутковська, програмний директор Українського інституту з прав людини, Уповноважений ВРУ з прав людини (2012-2018 роки); Семен Глузман, голова прав

У березні 2018 року закінчилася каденція Валерії Лутковської на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 12 травня 2018 року Валерія Лутковська разом з командою заснувала громадську правозахисну організацію «Український інститут з прав людини». За 6 років роботи в Офісі Омбудсмена команда професіоналів досягла значних результатів

У березні 2018 року закінчилася каденція Валерії Лутковської на посаді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 12 травня 2018 року Валерія Лутковська разом з командою заснувала громадську правозахисну організацію «Український інститут з прав людини». За 6 років роботи в Офісі Омбудсмена команда професіоналів досягла значних результатів. Орієнтуючись на міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини і заручившись підтримкою громадянського суспільства, протягом 2012-2018 років Офісу Омбудсмена вдалося:

1. Створити національний превентивний механізм проти катувань.

Починаючи з 2012 року, на законодавчому рівні було запроваджено систему постійних моніторингових візитів без попередження до місць несвободи. Спеціально навчена команда незалежних громадських моніторів, яких у 2018 році вже було близько 200 осіб, спільно з представниками Офісу Омбудсмена здійснили за 6 років близько 1300 візитів до різних типів місць несвободи (всього в Україні їх налічується 4500). Вперше в Європі для широкого інформування суспільства до команди громадських моніторів було залучено представників ЗМІ, які відвідували місця несвободи і надавали здійсненим візитам публічності.

2. Запровадити інститут громадського розслідування порушення прав людини в діяльності правоохоронних органів.

На підставі зібраної в процесі розслідувань інформації було розпочато більше 150 кримінальних справ.

3. Запровадити моніторинг дотримання прав людини під час здійснення судочинства.

Монітори-експерти відвідали близько 1000 судових процесів, в результаті чого направлялись рекомендації до судових органів та подання щодо дисциплінарної відповідальності суддів. Спільно з міжнародними організаціями проведено перший моніторинг імплементації нового Кримінального процесуального кодексу, що стало підставою для подання Спеціальної доповіді Уповноваженого до Парламенту з наданням відповідних рекомендацій щодо покращення стану додержання прав людини в сфері кримінальної юстиції.

4. Здійснити прорив у сфері доступу до публічної інформації

Було ініційовано об’єднання громадських організацій у сфері доступу до публічної інформації. Спільними зусиллями розроблена методологія перевірки дотримання права на доступ до інформації кожним розпорядником такої інформації. Також було забезпечено стабілізацію судової практики шляхом розробки та прийняття постанови Пленуму ВАСУ. Саме вона стала дороговказом судової практики в сфері доступу до публічної інформації. Спільно з громадськими організаціями створено три освітніх онлайн-курси з питань дотримання права на доступ до публічної інформації. Імплементовано систематичну практику притягнення до відповідальності за нелегітимні відмови у наданні інформації: тільки за 2017 рік складено більше 800 протоколів про адміністративні правопорушення. Про доступ до публічної інформації заговорили всі органи влади – від секретарів сільських рад до міністрів.

5. Заснувати «Школу з прав людини».

Спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні було засновано «Школу з прав людини», учасниками якої стали вже понад 200 представників різних цільових груп: неурядові правозахисні організації, державні службовці, викладачі університетів.

6. Внести за 4 роки 33 конституційних подання.

Теми подань: захист персональних даних, доступ до інформації, дискримінація, доступ до суду, стандарти ефективного розслідування випадків катування, право на повагу до приватного життя. У результаті внесення подань Конституційний Суд України розвинув свою практику щодо принципів верховенства права, пропорційності обмеження прав, юридичної визначеності, якості закону в найактуальніших сферах захисту прав людини.

Окупація Криму та конфлікт на сході України внесли свої корективи в діяльність Офісу українського Омбудсмена. Для затвердження стандартів діяльності Омбудсмена в умовах конфлікту було проведено міжнародну конференцію омбудсменів. За ініціативи Омбудсмена України Валерії Лутковської та за підтримки Європейської мережі НІПЛ було прийнято Київську декларацію – єдиний стандарт діяльності омбудсменів в умовах конфлікту. Керуючись встановленим стандартом, було забезпечено переміщення з непідконтрольної території 166 доконфліктних ув’язнених, 12 осіб, які відбували покарання на території окупованого Криму, Валерія Лутковська долучилась до Мінського процесу, а також розпочато роботу з підготовки та адвокації української моделі перехідного правосуддя, яке має стати визначальним кроком для мирного врегулювання.

Пріоритетами нової громадської організації «Український інститут з прав людини» стануть:

- адвокація перехідного правосуддя;

- забезпечення права на доступ до інформації;

- протидія жорстокому поводженню;

- забезпечення права на приватність;

- імплементація стандартів «Бізнес і права людини»;

- підсилення спроможності професійних груп щодо імплементації європейських стандартів у сфері прав людини;

- захист прав учасників бойових дій та ветеранів;

- адвокація належного врядування.

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