Правозахисник розказав, як впливає збройний конфлікт на Сході України на предстаників комерційного сексу



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Світлина з відкритих джерел

Комерційний секс є давнім супутником війни всіх часів

Комерційний секс є давнім супутником війни. Від часів античності армії були абсолютно чи майже абсолютно чоловічими колективами, однак їх супроводжували жінки, які могли епізодично надавати військовим сексуальні послуги за сумісництвом з основним заняттям (наприклад, маркітантки або прачки) чи практикувати комерційний секс на постійній основі.

«Вплив збройного конфлікту на сході України, безперечно, існує, але його прояв не є настільки очевидним. Зміни, що відбулися у сфері секс-послуг не можна назвати значними: трафік або так звані «вахтові виїзди» не є масовими і мають епізодичний несистемний характер, залучення нових працівниць (5% вибірки) зокрема й серед внутрішньо переміщених осіб до діяльності у секс-індустрії також є незначним, насилля з боку клієнтів-комбатантів за відповідями респонденток так само не є найпоширенішою проблемою. Але так чи інакше секс-працівниці надають послуги по обидва боки конфлікту», - розповідає Олексій Біда, координатор Центру Документування Української Гельсинської спілки з прав людини, презентуючи спільний звіт з ГО «Легалайф Україна» «Вплив збройного конфлікту на Сході України на працівниць комерційного сексу» .

Ознайомитися зі звітом можна на сайті УГСПЛ

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