«Це сталося в підвалі»: Дієґо Марадона розповів, як у 13 років став чоловіком



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Дієґо Марадона був знатним легінем CharityStars

Легендарний футболіст поділився пікантними подробицями з життя

Колишній аргентинський футболіст Дієґо Марадона, який нині очолює команду «Хімнасія і Есґріма», розповів про цікаві події зі свого життя.

«Чи вірю я в НЛО? Одного разу, випивши забагато, я був відсутній вдома три дні. Коли повернувся, сказав, що прибульці забрали мене. Я сказав: «Це було викрадення, але я не можу вам про це розповісти».

Коли я втратив цноту? У 13 років. Це сталося в підвалі. Вона була старша за мене. Я був зверху, а вона читала газету», - наводить слова Марадони The Sun з посиланням на інтерв'ю TyC Sports.

Під час кар'єри футболіста Дієго виступав за «Боку Хуніорс», «Ньюеллз Олд Бойз», «Севілью», «Наполі», «Барселону» і «Архентінос Хуніорс». Разом з національною збірною Аргентини форвард став чемпіоном світу в 1986 році.