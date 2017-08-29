Україна в нових доктринальних документах США у сфері зовнішньої політики

Нещодавно було оприлюднено Стратегію національної безпеки і Стратегію національної оборони США. Для України там є позитивні сигнали, як стати партнером для підтримання міжнародного порядку. Окрім того Росія отримала статус порушниці міжнародного порядку. США мають намір й надалі вживати відповідних заходів проти дій РФ, що дає змогу Україні стати партнером США. Такі думки висловив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції у прес-центрі «Главком»

У новій Стратегії національної безпеки і Стратегії національної оборони США Російська Федерація розглядається як держава-ревізіоніст. «Тобто фактично визнається те, що Росія - це порушник міжнародного порядку. Це означає, що до неї мають вживатися відповідні заходи», - розповідає Бєлєсков. За його словами, це може сприяти партнерським



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Світлина з відкритих джерел

Нещодавно було оприлюднено Стратегію національної безпеки і Стратегію національної оборони США. Для України там є позитивні сигнали, як стати партнером для підтримання міжнародного порядку. Окрім того Росія отримала статус порушниці міжнародного порядку. США мають намір й надалі вживати відповідних заходів проти дій РФ, що дає змогу Україні стати партнером США. Такі думки висловив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції у прес-центрі «Главком»

У новій Стратегії національної безпеки і Стратегії національної оборони США Російська Федерація розглядається як держава-ревізіоніст.

«Тобто фактично визнається те, що Росія - це порушник міжнародного порядку. Це означає, що до неї мають вживатися відповідні заходи», - розповідає Бєлєсков.

За його словами, це може сприяти партнерським стосункам між Україною та США.

«У цих умовах Україна має можливість стати справжнім партнером США. Для прикладу, в документі чітко визначається, що американці мають активно взаємодіяти із державами в протидії деструктивним інформаційним кампаніям”, - зазначає Бєлесков.

За словами експерта, успіхи Росії у нарощені та оновлені оборонних сил змушують американців зробити власну модернізацію у сфері національної безпеки.

«Мова йде не про те, що росіяни їх (США- Главком) обскакали, а про те, що вони скоротили відставання. Цей факт використовується, щоб виправдати необхідність збільшення витрат», - зауважив експерт- міжнародник.

«Російсько-український конфлікт для США був гарним сигналом для того, щоб зрозуміти, до чого їм готуватися та яким чином модернізувати сухопутні сили», - зазначає експерт.

Також він розповідає, що нова стратегія нацбезпеки обіцяє посилити міграційний режим, забезпечити безпеку кордону США із Мексикою і проводити подальшу боротьбу із різноманітними терористичними організаціями, в тому числі і тими, які спираються на іслам.

США розглядають Україну як свого партнера для підтримання міжнародного порядку.

«Незважаючи на провали з експортом демократії в світі, відповідною діяльністю в Іраку й Афганістані в 2000-х роках, Америка не відмовляється від підтримки держав, які прагнуть бути партнерами США на міжнародній арені. Але чіткий меседж в тому, що Америці потрібні не слабкі, а сильні партнери. Тобто вони не збираються підтримувати держави настільки, це в тому числі стосується й України, щоб вони стали хронічними реципієнтами відповідної допомоги. Їх цікавлять сильні партнери, які можуть бути контрибуторами безпеки, сприяти місіям Америки закордоном», - розповів Бєлєсков.

Експерт також наголосив, що виконання Україною усіх планів, визначених зокрема у Стратегічному оборонному бюлетені , можуть стати вирішальними у американсько-українських відносинах.

«Для України, я вважаю, в цих документах (Стратегія національної безпеки і Стратегія національної оборони США – Главком) виключно позитивні сигнали про те, що Америка потребує нових партнерів для підтримання відповідного міжнародного порядку. Інша справа, що на практиці це від України залежить, наскільки вона зможе стати саме таким партнером, на якого орієнтуватимуться Сполучені Штати Америки та НАТО», - сказав він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 18 грудня минулого року опублікував нову Стратегію національної безпеки (US National Security Strategy ). Згідно з Актом Голдвотера-Ніколса 1986 року доповідь щодо цієї стратегії президент зобов’язаний щорічно представляти на розгляд Конгресу США.

Згідно із заявою американського Держсекретаря Рекса Тіллерсона, Державний департамент США використовуватиме всі свої можливості для реалізації на міжнародному рівні нової стратегії.

Анна Скалій, стажер, прес-центр Главкома

Анастасія Пилипейко, стажер, прес-центр Главкома

Дивіться повне відео з прес-конференції: