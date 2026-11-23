Рафаель Камара поки не набирав очки в F1

Бразилець Рафаель Камара захищатиме кольори стайні «Хаас» на гран-прі в катарському в Лусаїлі та еміратському Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу команди.

Молодий пілот дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Сан-Паулу. Там Камара екстрено замінив французького гонщика Естебана Окона. Згодом він виступив і на Гран-прі Лас-Вегаса.

Обидва етапи Королеви автоспорту відбулися у вільні від змагань дати Формули-2. Цьогоріч Камара змагався у серії підтримки. За два етапи до кінця сезону він іде лідером загального заліку (207 очок).

Утім, за титул бразильський пілот надалі боротьбу не вестиме. Два фінальні етапи Формули-2 відбудуться у тих же Катарі й ОАЕ, де відбудуться гонки F1. У наступному році Камара гарантовано буде гонщиком «Хааса».

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Лас-Вегаса

Пілот «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі достроково здобув чемпіонський титул. До свого активу він записав 402 очки. Після перемоги в Неваді на другій сходинці закріпився Макс Ферстаппен із «Ред Булла». Нідерландець набрав 304 пункти. Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (267 балів).

«Мерседес» також завоював Кубок конструкторів. Наразі німецько-британська стайня завоювала 666 очок. Другою у списку команд іде Скудерія (517 пунктів). За третє місце ведуть боротьбу «Ред Булл» (440 балів) і «Макларен» (431).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 не братиме паузу після Гран-прі Лас-Вегаса. Етап у катарському Лусаїлі відбудеться 27-29 листопада. Гран-прі Катару складатиметься з вільних практик, кваліфікації та традиційної гонки.

Торік на автодромі Лусаїл найкращим був Ферстаппен. Нідерландський пілот виграв три з чотирьох етапів у Катарі. На подіумі компанію йому склали Оскар Піастрі («Макларен») та гонщик «Вільямса» Карлос Сайнс.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.