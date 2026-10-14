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У США організатора договірних баскетбольних матчів засудили до шести років ув'язнення

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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У США організатора договірних баскетбольних матчів засудили до шести років ув'язнення
«Мічиган Волверінс» став чемпіоном минулого сезону NCAA
фото: пресслужба NCAA

Джейлен Сміт маніпулював результатами матчів студентської ліги NCAA

Джейлен Сміт, який є одним з організаторів схем договорніих матчів у студентській лізі NCAA, засуджений до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком».

За даними Міністерства юстиції США, Сміт та його спільники підкуповували баскетболістів для того, щоб ті впливали на різницю очок у поєдинках. Гравцям платили від 10 до 30 тисяч доларів за гру.

Схема охопила 39 гравців з 17 клубів ліги. Організатори намагались вплинути на 29 ігор, загальна сума зроблених ставок складає понад три мільйони доларів

Окім шести років позбавлення волі, Джейлен Сміт також виплатить компенсацію у розмірі 1,1 мільйони доларів. Ще 70 тисяч долрів у американця конфіскують.

Сам Сміт свою проину визнав ще у березні. Загальні збитки букмекерських контор склали 1,1 мільйони євро.

До слова, жіноча баскетбольна команда «Франківськ-Прикарпаття» здобула другу перемогу в Балтійській жіночій баскетбольній лізі (Women BBL) сезону 2026/27 у Дивізіоні В.

У повторному матчі проти естонської «Тарту Улікооль» франківки розгромили суперниць із рахунком 93:36.

Теги: баскетбол

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У США організатора договірних баскетбольних матчів засудили до шести років ув'язнення
У США організатора договірних баскетбольних матчів засудили до шести років ув'язнення
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