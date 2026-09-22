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Валерія Дмитренко прокоментувала чутки про своє «виключення» зі збірної України

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Валерія Дмитренко прокоментувала чутки про своє «виключення» зі збірної України
Кубок світу з біатлону сезону 2026/27 стартує 26 листопада
фото: biathlon.com.ua

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Валерія Дмитренко прокоментувала чутки про виключення зі складу збірної України з біатлону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.

«Інформація не є дійсною. Хтось щось видумав (прим. – про моє виключення зі збірної) і понеслось. Я мала розмову з федерацією, що така інформація не надавалась взагалі. Тому можете видаляти пости», – відповіла Дмитренко.

Раніше пресслужба Федерації баскетболу України виступила з заявою, у якій спростувала чутки про виключення Дмитренко зі складу національної команди.

Останнім змаганням, у якому Валерія Дмитренко прийняла участь, став етап Кубка світу в чеському Нове Место. Там українка вперше в кар'єрі потрапила до заліквої зони Кубку світу, посівши 39-те місце в короткій індивідуальній гонці.

До слова, Росія знищила будинок української біатлоністки Марти Герко з Сум.

Теги: біатлон Валерія Дмитренко

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