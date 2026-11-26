Італійська біатлоністка Ліза Віттоцці захворіла перед стартом сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NordicMag.

Володарка «Кришталевого глобуса» 2023/24 підхопила грип за тиждень до першої гонки змагального року. Наразі Віттоцці ще не повністю оговталася від хвороби. Щодо участі в етапі у фінському Контіолагті вона визначиться в останній момент.

«Я досі маю деякі наслідки грипу. Така ситуація, але я не деморалізована, навпаки – налаштована доволі оптимістично. Якщо вирішу взяти участь в гонках, то в будь-якому разі розглядатиму їх як тренування, бо не змогла підготуватися в найкращих умовах. Сезон дуже довгий, тож я неодмінно ввійду в свій ритм», – заявила Віттоцці.

Етап у Контіолагті розпочнеться 26 листопада. Триватиме він до 29 листопада. Жінки змагатимуться в двох дисциплінах – індивідуальній гонці на 15 км і спринті на 7,5 км.

До слова, раніше збірна України оголосила склад із несподіванками на перший етап Кубка світу з біатлону. На перший етап заявили 10 біатлоністів. Легендарна Джима не потрапила ні до основної, ні до резервної команд.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.