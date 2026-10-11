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Український боєць Віталій Якименко захистив титул у Польщі (відео)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Український боєць Віталій Якименко захистив титул у Польщі (відео)
Віталій Яименко дебютував у професіоналах 23 серпня 2020 року
фото: пресслужба KSW

Віталій Якименко вийшов на ринг з Марселлло Мореллі

Боєць Віталій Якименко (12-2) захистив титул польського промоушена KSW у найлегшій вазі. Про це повідомляє «Главком».

Суперником українця став представни Венесуели Марселло Мореллі (8-5). Пройшов поєдинок у польському місті Жешув.

Бій тримав п'ять раундів, ініціатива переходила від одного бійця до іншого, втім Якименкові вдалось провести важіль на коліно, після чого суперник здався.

Титул чемпіона KSW у найлегшій вазі Віталій Якименко завоював у лютому 2026 року, коли здолав місцевого спортсмена Себастьяна Пшибиша.

До слова, квитки на бій Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа були продані за одну годину. Протистояння відбудеться 11 грудня у Кардіффі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче відлупцювати «безхатька Джошуа», а потім перемогти «кролика Усика»

Теги: MMA / UFC

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