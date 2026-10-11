Український боєць Віталій Якименко захистив титул у Польщі (відео)

Віталій Яименко дебютував у професіоналах 23 серпня 2020 року

Віталій Якименко вийшов на ринг з Марселлло Мореллі

Боєць Віталій Якименко (12-2) захистив титул польського промоушена KSW у найлегшій вазі. Про це повідомляє «Главком».

Суперником українця став представни Венесуели Марселло Мореллі (8-5). Пройшов поєдинок у польському місті Жешув.

Бій тримав п'ять раундів, ініціатива переходила від одного бійця до іншого, втім Якименкові вдалось провести важіль на коліно, після чого суперник здався.

Knee bar submission out of nowhere 🤯👏 Vitalii Yakymenko defends the belt! XTB #KSW122 | 🇵🇱 @CANALPLUS_SPORT | 🌍 KSWTV https://t.co/0OgBX46zoJ — KSW (@KSW_MMA) — KSW (@KSW_MMA) October 10, 2026

Титул чемпіона KSW у найлегшій вазі Віталій Якименко завоював у лютому 2026 року, коли здолав місцевого спортсмена Себастьяна Пшибиша.

До слова, квитки на бій Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа були продані за одну годину. Протистояння відбудеться 11 грудня у Кардіффі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче відлупцювати «безхатька Джошуа», а потім перемогти «кролика Усика»