Після паузи на національні збірні знову повертаються до ігор топові чемпіонати. У цьому огляді «Главком» розповість, чим запам'ятався десятий тур німецької Бундесліги.

«Боруссія» вирвалася на перше місце в Бундеслізі

Дортмундська «Боруссія» скористалася осічкою конкурентів і очолила турнірну таблицю Бундесліги – команда Ніко Ковача залишається непереможною в чемпіонаті після десяти турів. Щоправда, для виходу на першу сходинку дортмундцям довелося докласти чимало зусиль, бо у виїзному матчі проти останньої команди першості «Боруссії» Менхенгладбах вони тривалий час не могли знайти шлях до воріт суперника.

Перемогу гостям приніс Фелікс Нмеча, який на 80-й хвилині замкнув атаку після передачі Марселя Забітцера. Для німецького півзахисника це вже п'ятий гол у нинішньому сезоні Бундесліги, що стало особистим рекордом результативності.

Нещасливий тур для «Баварії»

Для «Баварії» домашня гра з «Кельном» склалася вкрай невдало. Мюнхенці не змогли здобути перемогу, зігравши внічию 1:1, а ще й втратили двох важливих футболістів. Уже на 20-й хвилині поле через ушкодження гомілкостопа залишив Гаррі Кейн. Пізніше обстеження виявило в англійця розрив зв'язок лівого гомілкостопа, через який він може пропустити кілька місяців. Майкл Олісе теж не зміг продовжити гру після перерви: у француза діагностували забій передньої частини стопи. Через це команда ризикує залишитися без двох ключових виконавців у важливий відрізок сезону.

Водночас у цьому матчі була й позитивна новина для мюнхенців. До роботи з командою нарешті повернувся головний тренер Венсан Компані, який близько місяця був відсутній через проблеми зі здоров'ям.

Курйозне вилучення тренера «Аугсбурга»

Матч «Аугсбурга» з «Майнцом» запам'ятався незвичайним епізодом за участю головного тренера господарів Мануеля Баума. Наприкінці першого тайму наставник опинився в центрі конфлікту з півзахисником гостей Надімом Амірі. Футболіст «Майнца» поспішав виконати вкидання з-за бокової лінії, однак Баум, який перебував за межами поля, не віддав йому м'яч і затримав поновлення гри. Після нетривалої суперечки арбітр показав тренеру пряму червону картку. Бауму довелося залишити технічну зону та спостерігати за подальшими подіями з трибун.

Після матчу наставник визнав, що формально арбітр мав підстави для такого рішення, адже представник тренерського штабу не може перешкоджати швидкому поновленню гри суперником. Водночас Баум назвав покарання надто суворим і зауважив, що за аналогічну затримку футболіст зазвичай отримав би жовту картку. Попри втрату головного тренера ще до перерви, «Аугсбург» зумів утримати перевагу й переміг 3:1.

Бундесліга 2026/27. Десятий тур

Баварія 1:1 (1:1) Кельн Голи: Браун (37) – Мур (12) Ельферсберг 0:1 (0:0) Фрайбург Голи: Матанович (68) Боруссія Менхенгладбах 0:1 (0:0) Боруссія Голи: Нмеча (80) Уніон 1:5 (1:1) РБ Лейпциг Голи: Ебішер (41) – Нуса (18) Айнтрахт 1:0 (1:0) Гоффенгайм Голи: Буркгардт (25) Баєр 4:0 (0:0) Падерборн Голи: Морейра (14, 47), Шик (51), Фернандес (59) Шальке 0:0 (0:0) Штутгарт Аугсбург 3:1 (2:0) Майнц Голи: Грегорич (19, 48), Ба (36) – Кенігсдорффер (51) Вердер 4:0 (0:0) Гамбург Голи: Фрідль (55), Нджінма (66, 70), Фюллькруг (90+2)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулий тиждень вийшов у буквальному сенсі болючим для двох німецьких голкіперів.