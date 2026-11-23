«Боруссія» очолила Бундеслігу, «Баварія» втратила Кейна: чим запам'ятався 10-й тур Бундесліги
Минулий тиждень німецького чемпіонату був сповнений важкими матчами
Після паузи на національні збірні знову повертаються до ігор топові чемпіонати. У цьому огляді «Главком» розповість, чим запам'ятався десятий тур німецької Бундесліги.
«Боруссія» вирвалася на перше місце в Бундеслізі
Дортмундська «Боруссія» скористалася осічкою конкурентів і очолила турнірну таблицю Бундесліги – команда Ніко Ковача залишається непереможною в чемпіонаті після десяти турів. Щоправда, для виходу на першу сходинку дортмундцям довелося докласти чимало зусиль, бо у виїзному матчі проти останньої команди першості «Боруссії» Менхенгладбах вони тривалий час не могли знайти шлях до воріт суперника.
Перемогу гостям приніс Фелікс Нмеча, який на 80-й хвилині замкнув атаку після передачі Марселя Забітцера. Для німецького півзахисника це вже п'ятий гол у нинішньому сезоні Бундесліги, що стало особистим рекордом результативності.
Нещасливий тур для «Баварії»
Для «Баварії» домашня гра з «Кельном» склалася вкрай невдало. Мюнхенці не змогли здобути перемогу, зігравши внічию 1:1, а ще й втратили двох важливих футболістів. Уже на 20-й хвилині поле через ушкодження гомілкостопа залишив Гаррі Кейн. Пізніше обстеження виявило в англійця розрив зв'язок лівого гомілкостопа, через який він може пропустити кілька місяців. Майкл Олісе теж не зміг продовжити гру після перерви: у француза діагностували забій передньої частини стопи. Через це команда ризикує залишитися без двох ключових виконавців у важливий відрізок сезону.
Водночас у цьому матчі була й позитивна новина для мюнхенців. До роботи з командою нарешті повернувся головний тренер Венсан Компані, який близько місяця був відсутній через проблеми зі здоров'ям.
Курйозне вилучення тренера «Аугсбурга»
Матч «Аугсбурга» з «Майнцом» запам'ятався незвичайним епізодом за участю головного тренера господарів Мануеля Баума. Наприкінці першого тайму наставник опинився в центрі конфлікту з півзахисником гостей Надімом Амірі. Футболіст «Майнца» поспішав виконати вкидання з-за бокової лінії, однак Баум, який перебував за межами поля, не віддав йому м'яч і затримав поновлення гри. Після нетривалої суперечки арбітр показав тренеру пряму червону картку. Бауму довелося залишити технічну зону та спостерігати за подальшими подіями з трибун.
Після матчу наставник визнав, що формально арбітр мав підстави для такого рішення, адже представник тренерського штабу не може перешкоджати швидкому поновленню гри суперником. Водночас Баум назвав покарання надто суворим і зауважив, що за аналогічну затримку футболіст зазвичай отримав би жовту картку. Попри втрату головного тренера ще до перерви, «Аугсбург» зумів утримати перевагу й переміг 3:1.
Бундесліга 2026/27. Десятий тур
|Баварія
|1:1 (1:1)
|Кельн
|Голи: Браун (37) – Мур (12)
|Ельферсберг
|0:1 (0:0)
|Фрайбург
|Голи: Матанович (68)
|Боруссія Менхенгладбах
|0:1 (0:0)
|Боруссія
|Голи: Нмеча (80)
|Уніон
|1:5 (1:1)
|РБ Лейпциг
|Голи: Ебішер (41) – Нуса (18)
|Айнтрахт
|1:0 (1:0)
|Гоффенгайм
|Голи: Буркгардт (25)
|Баєр
|4:0 (0:0)
|Падерборн
|Голи: Морейра (14, 47), Шик (51), Фернандес (59)
|Шальке
|0:0 (0:0)
|Штутгарт
|Аугсбург
|3:1 (2:0)
|Майнц
|Голи: Грегорич (19, 48), Ба (36) – Кенігсдорффер (51)
|Вердер
|4:0 (0:0)
|Гамбург
|Голи: Фрідль (55), Нджінма (66, 70), Фюллькруг (90+2)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що минулий тиждень вийшов у буквальному сенсі болючим для двох німецьких голкіперів.
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