Виконувач обов'язків керманича київського «Динамо» Мацей Кендзьорек розповів про новачків у тренерському штабі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Лави столичного гранда поповнили два фахівці. Вони відповідатимуть за аналіз і фізичну підготовку футболістів. Як і більшість штабу Кендзьорека, нові фахівці – іноземці.

«Наш тренерський штаб стає більшим. Останніми днями до нас приєдналися ще двоє фахівців. Один із них – Христіян Христов із Македонії, наш новий аналітик. Він молодий, але вже має хороший досвід. Також до команди приєднався польський тренер із фізичної підготовки Рафал Бурита, який має великий досвід і викладає в університеті в Польщі. Це дуже досвідчений фахівець і теж достатньо молодий», – розповів тренер.

Раніше Кендзьорек запросив у «Динамо» трьох співвітчизників. Його асистентами стали Даніель Войташ, Гжегож Войтковяк і Артур Ренковскі. Також асистентом поляка залишився український тренер Анатолій Безсмертний, а з воротарями працюють його співвітчизники Тарас Луценко та Михайло Федунов.

До слова, донецький «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».