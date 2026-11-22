Молодий лідер «Баварії» знову втратив свідомість на полі – ЗМІ
Проблеми провідного хавбека німецького гранда виявилися серйозними
Півзахисник мюнхенської «Баварії» Джамал Мусіала пережив черговий напад короткочасного порушення свідомості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.
Інцидент стався на тренуванні «ротен» у понеділок. Пов'язаний з неврологічним розладом абсанс у Мусіали стався перед засіданням спостережної ради клубу. На ньому функціонери висловили сумнів, що хавбек зможе повернутися на попередній рівень.
Нетипові проблеми зі здоров'ям у німця з'явилися влітку. Тоді він втратив свідомість посеред спарингу, а згодом пережив повторний напад. Мусіала пройшов кілька обстежень, за результатами яких лікарі дозволили продовжити кар'єру та взялися лікувати півзахисника.
У керівництві «Баварії» припустили перегляд контракту з власним вихованцем. Водночас представники футболіста переконують клуб, що загрози його виступам на професіональному рівні немає. Договір хавбека з «ротен» чинний до літа 2030 року.
Попри черговий напад, Мусіала в п'ятницю зіграв у 10-му турі Бундесліги. Він провів 20 хвилин проти «Кьольна» (1:1). Статистика німця в нинішньому сезоні – п'ять поєдинків у всіх турнірах, два голи, один асист.
До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.
Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».
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