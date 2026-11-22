Півзахисник мюнхенської «Баварії» Джамал Мусіала пережив черговий напад короткочасного порушення свідомості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Інцидент стався на тренуванні «ротен» у понеділок. Пов'язаний з неврологічним розладом абсанс у Мусіали стався перед засіданням спостережної ради клубу. На ньому функціонери висловили сумнів, що хавбек зможе повернутися на попередній рівень.

Нетипові проблеми зі здоров'ям у німця з'явилися влітку. Тоді він втратив свідомість посеред спарингу, а згодом пережив повторний напад. Мусіала пройшов кілька обстежень, за результатами яких лікарі дозволили продовжити кар'єру та взялися лікувати півзахисника.

У керівництві «Баварії» припустили перегляд контракту з власним вихованцем. Водночас представники футболіста переконують клуб, що загрози його виступам на професіональному рівні немає. Договір хавбека з «ротен» чинний до літа 2030 року.

Попри черговий напад, Мусіала в п'ятницю зіграв у 10-му турі Бундесліги. Він провів 20 хвилин проти «Кьольна» (1:1). Статистика німця в нинішньому сезоні – п'ять поєдинків у всіх турнірах, два голи, один асист.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».