Ріо Нгумоха забив сам і асистував партнеру

«Ліверпуль» розгромив «Манчестер Юнайтед» (4:0) у рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Матч став дебютним для нового керманича манкуніанців Маурісіо Почеттіно. Проте, початковий задум аргентинця швидко нівелював Йоро. Оборонець зірвав вихід Ісака віч-на-віч із кіпером і залишив МЮ у меншості на 8-й хвилині.

Покарання ще й виявилося подвійним. Собослаї прямим ударом зі штрафного поцілив прямісінько в кут. А ще за кілька хвилин мерсисайдці подвоїли перевагу – Вірц із розвороту замкнув простріл Нгумохи з лівого флангу.

Ще двічі «Ліверпуль» забив у другому таймі. Спершу Баркола пошив у дурні оборонця і вивів на ворота того ж Нгумоху. А потім Муньйос зіграв у стінку з Вірцем і переграв Ламменса – 4:0 у підсумку.

«Ліверпуль» завдяки перемозі залишився у чільній четвірці АПЛ. Підопічні Андоні Іраоли набрали 21 очко. Натомість «Манчестер Юнайтед» іде в зоні вильоту (вісім пунктів).

Англійська Прем'єр-ліга. 11-й тур

«Ліверпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 4:0

Голи: Собослаї, 10, Вірц, 33, Нгумоха, 66, Муньйос, 82

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