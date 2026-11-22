Керманич італійського «Наполі» Массіміліано Аллегрі першим в історії Серії A набрав 1100 очок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні «партенопейці» здолали «Торіно» (1:0) в рамках 12-го туру елітного дивізіону. Аллегрі залишається рекордсменом Серії A. Понад 1000 пунктів набрали команди Лучано Спаллетті та Джан П'єро Гасперіні.

Головний тренер «Наполі» на рівні найвищого дивізіону дебютував у сезоні 2008/09. Тоді він стояв біля керма «Кальярі». Згодом алленаторе по два рази тренував «Мілан» і туринський «Ювентус».

Водночас досягнення Аллегрі не стало абсолютним. Три очки за перемогу в Серії A нараховують з кампанії 1994/95. Якщо ж перерахувати показники тренерів часів двох пунктів за перемогу, то тренер «Наполі» не буде першим.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.