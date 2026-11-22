Вінгер французького «Парі Сен-Жермен» Дезіре Дуе надовго потрапив у лазарет команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Молодий француз травмувався у протистоянні з «Ніццою» (3:2) у Лізі 1. Медики виявили в нього розрив передньої хрестоподібної звязки коліна. До кінця листопада на Дуе ляже на операційний стіл.

Найімовірніше, нападник не повернеться на поле в нинішньому сезоні. Зазвичай подібні травми залишають футболістів поза обоймою на шість-дев'ять місяців. Раніше «хрести» порвав інший виконавець лінії атаки французького гранда – Хвіча Кварацхелія.

Дуе в нинішній кампанії провів 15 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і чотири результативні передачі. Контракт вінгера з ПСЖ розрахований до літа 2029 року.

До слова, нещодавно ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії. Команда Луїса Енріке націлилася на хавбека Паса. Французький гранд запропонує за нього нападника Торреса та гроші.

Нагадаємо, раніше «Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів. Французький колектив став першим, який пропустив дев'ять м'ячів у домашньому поєдинку. Шість з них – у другому таймі.