Англійський «Борнмут» готується до продажу лідера команди Алекса Скотта в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

Фаворитом на хавбека залишається лондонський «Челсі». «Сині» намагалися підписати Скотта ще влітку, щоб замінити проданого аргентинця Енцо Фернандеса. Проте, тоді «Борнмут» відхилив усі пропозиції.

Тепер же «вишні» готові продати провідного футболіста за суму від 100 млн євро. Якщо трансфер відбудеться, то продаж Скотта буде рекордним в історії «Борнмута». Наразі найдорожчим залишається перехід Антуана Семеньйо в англійський «Манчестер Сіті» за 72 млн.

Скотт у нинішньому сезоні провів шість матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і дві результативні передачі. Контракт англійця з «вишнями» розрахований до літа 2028 року.