Англійський клуб «Лестер Сіті» достроково припинив співпрацю з букмекерською та криптовалютною платформою BC Game, яка була титульним спонсором клубу, через російську акторки фільмів для дорослих Єву Елфі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Goal.

Деталі скандалу

BC Game оголосила про призначення Елфі амбасадоркою бренду 3 листопада. Опубліковане компанією відео за участю росіянки набрало понад шість мільйонів переглядів у соцмережі X, але сама рекламна кампанія спричинила хвилю критики з боку фанатів «Лестера». Уболівальники заявили, що співпраця з авторкою контенту для дорослих суперечить цінностям клубу та його сімейній аудиторії. Вони також нагадали про попередні застереження щодо партнерства з букмекерською платформою, яка, за повідомленнями, втратила британську ліцензію на діяльність у грудні 2024 року.

Організація Foxes Trust, яка представляє інтереси прихильників «Лестера», окремо звернула увагу на поєднання азартних ігор і відео відвертого характеру. Там вважають, що подібні рекламні кампанії можуть мати негативний вплив, зокрема на молодь, та пов'язують ці сфери з футбольним клубом.

Радикальні дії «Лестера»

Після переговорів сторони домовилися негайно припинити комерційне партнерство. У заяві «Лестера» зазначається, що рішення ухвалили після обговорень, під час яких клуб і компанія визнали відмінності у своїх подальших комерційних пріоритетах.

Після цього клуб також запровадив спеціальні умови повернення футболок із логотипом BC Game. Уболівальники, які придбали таку продукцію в офіційних магазинах починаючи з 21 жовтня 2026 року, можуть отримати повне відшкодування коштів або обміняти її на іншу модель за наявності. Ба більше, повернути можна навіть уже ношені футболки та вироби з персоналізованими написами, які за звичайних правил магазину не підлягають поверненню. Скористатися цією можливістю можна до 2 грудня за наявності підтвердження покупки.

Нагадаємо, що «Мілан» знайшов спонсора на півмільярда доларів.