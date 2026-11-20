Журналіст Віталій Волочай розкритикував інтерв'ю гравця «Тоттенгема» Михайла Мудрика журналісту Дмитру Гордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Віталій Волочай наголосив, що в інтерв'ю Гордону Мудрик давав російською мовою.

«Коли я почав дивитися, то зрозумів, що інтерв’юєр настільки не є готовим… Настільки тупі, банальні питання… В якому світі ми можемо уявити питання футболісту «А чи ти знаєш, хто власник клуба «Челсі»?». До чого це все? Більшість з того, що питав Гордон у Мудрика, було невпопад. Він стрибав з теми на тему. Всі уточнення були взагалі «в штангу».

Якби мені це не треба було дивитися, щоб про це інтерв’ю говорити, то я б це не додивився. Це було жахливо. І це я вже мовчу про те, якою мовою було воно взяте. У гравця збірної України, 2026 рік. Я погоджуюся, що це було ґвалтування мозку, це було дуже погано», – сказав Віталій Волочай.

Нагадаємо, Михайло Мудрик розповів, як в його організм міг потрапити допінг.

Він заявив, що мельдоній можна дістати лише у східній Європі.

«Препарат міг потрапити в організм тільки в Україні. В Англії таких препаратів немає», – сказав Мудрик.

Він також зазначив, що у той період, коли допінг потрапив в його організм, в Україну приїжджав виключно в розташування національної збірної.

«У збірній варіантів потрапляння цієї речовини у мій організм можна перелічити на пальцях двох рук, і не вистачить. У збірній України абсолютно відсутня якась система охорони, яка мала б бути на такому рівні у національній збірній.

У збірній нутриціолог раз на два дні приносить кожному гравцеві стаканчик із таблетками, які потрібно випити. Перед матчами цього не роблять. Тому варіантів, як речовина могла потрапити в мій організм, чимало», – сказав футболіст.

Він також наголосив, що проблема полягає в організації процесів у збірній України.