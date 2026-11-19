Іспанський суд провінції Ов'єдо засудив уболівальника, який ображав нападника мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе на расовому ґрунті. Про це повідомляє «Главком».

За що судили фаната?

Інцидент стався 24 серпня 2025 року на стадіоні «Карлос Тарт'єре» під час поєдинку між «Реалом Ов'єдо» та мадридським «Реалом». За матеріалами справи, уболівальник демонстрував расистські жести та видавав образливі звуки на адресу французького футболіста.

Справу відкрили після скарги керівництва Ла Ліги. Згодом до судового процесу долучився і мадридський «Реал». Важливу роль у розгляді справи відіграли докази, зібрані стороною обвинувачення. Зокрема, Ла Ліга надала експертний висновок із читання губ, який допоміг встановити обставини інциденту.

Друга палата суду провінції визнала чоловіка винним у злочині на ґрунті ненависті. Під час винесення вироку суд врахував пом'якшувальну обставину – стан алкогольного сп'яніння. Сам обвинувачений визнав свою провину.

Покарання для вболівальника

Покарання передбачає 11 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 1440 євро. При цьому в засудженого є й інші встановлені обмеженння: зокрема, йому заборонили відвідувати стадіони клубів Ла Ліги та наближатися до Мбаппе. Крім того, протягом трьох років і 11 місяців чоловік не зможе працювати у сферах освіти, викладання, спорту та організації дозвілля.

У керівництві іспанського чемпіонату наголосили, що це вже дванадцята виграна справа такого типу. Там назвали вирок черговим підтвердженням боротьби з расизмом і захисту принципів поваги у футболі.

Нагадаємо, що форвард мадридського «Реала» та збірної Франції Кіліан Мбаппе накликав на себе гнів народу та керівництва Китаю через невдалий коментар про засновника Китайської Народної Республіки Мао Цзедуна.