Український футболіст Михайло Мудрик емоційно відреагував на критику через своє інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону у соціальній мережі Threads, інформує «Главком».

Один із дописувачів звернувся до критиків Мудрика із закликом не бути надто суворими до футболіста. Він нагадав про його внесок в український футбол і складний період, який зараз переживає гравець. Також користувач зауважив, що двогодинна розмова з Гордоном могла б поставити в незручне становище багатьох людей, тому не варто надмірно зосереджуватися на помилках футболіста.

«Чому ви такі злі? Людина вже увійшла в історію українського футболу! Чувак – машина! Йому зараз зовсім не солодко. Якби ви сиділи на двогодинному інтерв'ю у Гордона – ви б наробили набагато більше ляпів! Ви ж це розумієте? Чому стільки хейту?» – написав користувач.

Мудрик не залишив допис без відповіді. «Тому що є#####и, кожний бачить те, що хоче побачити», – написав футболіст, використавши нецензурну лексику.

Однак така реакція не всім сподобалася. Частина користувачів негативно сприйняла тон відповіді гравця, тож його коментар сам став приводом для нових обговорень у соцмережах.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик заявив, що допінг у його організм міг потрапити лише в Україні. «В Англії таких препаратів немає», – сказав Мудрик.

На це свою відповідь йому дав очільник Української асоціації футболу Андрій Шевченко. «Це безпідставний наклеп на наших людей, які чесно та професійно роблять свою роботу», - відповів Шевченко.