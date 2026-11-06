Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на товариські матчі у листопаді

Україна 12 листопада зіграє проти Шотландії, а 17-го числа – з США

Головний тренер молодіжної збірної України Дмитро Михайленко оголосив склад команди на листопадові товариські поєдинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Україна 12 листопада зіграє проти Шотландії, а 17-го числа – проти США. Обидві зустрічі розпочнуться о 15:00 за київським часом в іспанському місті Сан-Педро-дель-Пінатар.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Назар Домчак («Славія» Прага, Чехія), Денис Марченко («Карпати» Львів), Назар Макаренко («Полісся» Житомир).

Захисники: Данило Малов («Лехія» Гданськ, Польща), Олександр Сорока («Гент» Бельгія), Кирило Дігтярь, Даніель Вернаттус, Єгор Абрамов (усі – «Металіст» Харків), Владислав Захарченко, Максим Коробов (обидва – «Динамо» Київ), Олександр Гавриленко («Уніа Скєрнівіце» Польща).

Півзахисники: Олексій Талпа («Маккабі» Нетанія, Ізраїль), Богдан Редушко («Динамо» Київ), Богдан Будко (АЗ Алкмар Нідерланди), Ярослав Шевченко («Кривбас» Кривий Ріг), Ярослав Караман, Олександр Іванов (обидва – «Полісся» Житомир), Віктор Цуканов («Шахтар» Донецьк), Даніїл Тепляков («Металіст» Харків), Максим Хімінець («Погроньє» Ж'яр-над-Гроном, Словаччина), Данило Кайдалов («Металіст» Харків), Даніель Роззувайло («Брага» Португалія).

Нападники: Дмитро Богданов («Енергі» Котбус, Німеччина), Богдан Попов («Емполі» Італія).

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії.

«Дорогі португальці! Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.

Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.

Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).