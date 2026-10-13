Неприємний старт для «Манчестер Юнайтед»: «Атлетіко» забиває на першій хвилині матчу Ліги чемпіонів!

Воротар червоних дияволів не впорався з ударом Пабло Барріоса

Мадридський «Атлетіко» відкрив рахунок уже на першій хвилині матчу другого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком».

Після стартового розіграшу та боротьби за м’яч на власній половині поля «Атлетіко» організував стрімку атаку. Завдяки довгій передачі м’яч опинився в Алекса Баени, який отримав можливість просунутися вперед. Спочатку здавалося, що іспанець спробує самотужки пройти захисників за допомогою дриблінгу, однак він вчасно помітив партнера та виконав передачу праворуч на Пабло Барріоса.

Барріос не став затягувати з ударом і пробив по воротах. М’яч на своєму шляху зачепив гравця «Атлетіко» Ейдена Хевена, після чого змінив напрямок і полетів у сітку. Голкіпер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс не зміг зреагувати на рикошет і врятувати команду від швидкого пропущеного м’яча. Таким чином, мадридці повели в рахунку ще до того, як команди встигли повноцінно увійти в гру.

🚨🇪🇺 PABLO BARRIOS OPENS THE SCORING AFTER ONLY 50 SECONDS FOR ATLETICO MADRID! Atlético Madrid 1-0 Manchester United. https://t.co/aVhUL4GJAM — Tekkers Foot (@tekkersfoot) — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 13, 2026

Попередній гол на першій хвилині матчу Ліги чемпіонів був забитий на початку 2026 року в поєдинку «Арсенала» проти «Кайрата», коли відзначився Віктор Йокерес. Водночас останній найшвидший гол для «Атлетіко» забив англійський футболіст Конор Галлагеру на 27-й секунді зустрічі «Атлетіко» з мадридським «Реалом», що стало найшвидшим взяттям воріт для представників Туманного Альбіону в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що капітан «Атлетіко» піднявся в десятку гвардійців чемпіонату Іспанії.