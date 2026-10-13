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Скандали на матчах «Реала», «Атлетіка» та «Райо Вальєкано»: результати восьмого туру Ла Ліги 2026/2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Скандали на матчах «Реала», «Атлетіка» та «Райо Вальєкано»: результати восьмого туру Ла Ліги 2026/2027
Ян Діоманде допоміг «Реалу» здобути перемогу в важкому матчі
фото: ФК «Реал»

Один з матчів восьмого туру навіть не відбувся через протести вболівальників

Доволі насиченим на емоції виявився восьмий тур іспанської першості. Про матчі, які подарували високий градус напруги, у цьому огляді розповість «Главком»

Скандальне вилучення Вінісіуса не завадило «Реалу» перемогти

«Реал Мадрид» здолав «Вільярреал» з рахунком 1:0 у матчі восьмого туру Ла Ліги, проте головною темою зустрічі стало вилучення Вінісіуса Жуніора. Бразилець опинився в центрі суперечливого епізоду: після забитого голу перегляд VAR вказав на значне порушення, через що арбітр показав йому червону картку за агресивну поведінку. Рішення викликало дискусії, адже епізод став одним із ключових моментів поєдинку.

Попри гру в меншості, мадридці втримали перевагу та здобули три очки. Переможний гол забив Ян Діоманде, який вперше відзначився за «Реал», а «Вільярреал» не зміг скористатися чисельною перевагою. 

Матч «Райо Вальєкано» – «Атлетік» зірвали через протести

Матч восьмого туру Ла Ліги між «Райо Вальєкано» та «Атлетіком» не відбувся за планом через ситуацію навколо домашнього стадіону мадридського клубу. Зустріч перенесли на тлі протестів уболівальників, які висловлювали невдоволення станом арени та ставленням керівництва до клубної інфраструктури. 

Через зрив поєдинку команди не змогли зіграти в запланований день, а питання щодо подальшої долі матчу потребує окремого рішення організаторів чемпіонату. Для обох клубів це означатиме зміни в календарі та необхідність пристосовуватися до нового графіка. 

«Леванте» та «Севілья» влаштували гольове божевілля

«Леванте» та «Севілья» зіграли внічию 3:3 у матчі, який подарував уболівальникам шість голів і неймовірну кінцівку. Гості вели 2:0 після влучних ударів Роббі Ура та Фелікса, однак господарі відігралися завдяки голам Івана Ромеро й Дели. Здавалося, «Леванте» врятував нічию, проте основна драма розгорнулася вже в компенсований час.

На 90+5-й хвилині Ісаак Ромеро знову вивів «Севілью» вперед, але господарі не здалися й на 90+10-й хвилині зрівняли рахунок завдяки Іфеані Ндукве. До того ж автор гола гостей невдовзі отримав другу жовту картку та залишив поле достроково. У результаті «Севілья» втратила перемогу буквально перед фінальним свистком, а «Леванте» здобув одне очко в матчі, який ще за кілька хвилин до завершення основного часу здавався для нього програним.

Наступний тур Ла Ліги пройде 16-19 жовтня. З результатами восьмого ігрового тижня можна ознайомитися нижче. 

Ла Ліга 2026/2027. Восьмий тур

«Малага» – «Еспаньол» 1:1 (0:1)

  • Голи: Ніньйо (90+3) – Сарагоса (13) 

«Реал» – «Вільярреал» 1:0 (0:0)

  • Голи: Діоманде (62) 

«Барселона» – «Хетафе» 3:0 (2:0)

  • Голи: Гордон (2), Габріел Жезус (30), Кунде (73)

«Алавес» – «Атлетіко» 1:2 (1:1)

  • Голи: Боє (45+6) – Грімальдо (33), Ромеро (87) 

«Райо Вальєкано» – «Атлетік» (0:0) – призупинено

«Расінг» – «Валенсія» 2:2 (1:1)

  • Голи: Забірі (32), Мартін (47) – Раба (2), Оторбі (65)

«Бетіс» – «Осасуна» 5:2 (2:0)

  • Голи: Іско (10, 67), Еззальзулі (31), Будімір (автогол, 48), Моранте (90+6) – Будімір (51), Гарсія (56) 

«Реал Сосьєдад» – «Депортиво» 3:2 (2:0)

  • Голи: Мартін (29), Захарян (34), Гуедеш (54) – Соріано (61), Ернандес (69) 

«Ельче» – «Сельта» 0:0 (0:0)

«Леванте» – «Севілья» 3:3 (0:1)

  • Голи: Ромеро (57), Дела (90+2), Ндукве (90+10) – Юр (13), Андраде (54), Ромеро (90+5) 

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого туру «Реал» поступився у мадридському дербі

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Теги: Ла Ліга ФК Реал (Мадрид) ФК Атлетіко (Мадрид) ФК «Севілья»

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