«Динамо» у центральному матчі туру УПЛ переграло «Карпати»

«Динамо» підійнялось на третю позицію турнірної таблиці чемпіонату України

11 жовтня відбувся матч 8-го туру чемпіонату України між «Динамо» та «Карпатами». Про це повідомляє «Главком».

Гра пройшла у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Стартовий свистокк було відкладено на 15 хвилин через повітряну тривогу у столиці.

У першій 45-хвилинці команди створили декілька непоганих моментів, більш небезпечними були гості зі Львова. Наприкінці тайму голом відзначився хавбек «левів» Чебер, проте взяття воріт було скасовано через офсайд у іспанця. За нульової нічиєї команди пішли на перерву.

Малюнок грі у другій половині матчу не змінився: обидві команди обмінювались гострими моментами, проте більш небезпечними були «Карпати». на 62-й хвилині підопічні Франа Фернандес залишились вдесятьох через червону картку Русина, а вже за шість хвилин Матвій Пономаренко відкрив рахунок. Навіть вдесятьох «леви» мали шанси вирвати нічию, проте кіпер киян Георгій Бущан провів еталонний матч.

«Динамо» з 18 пунктами йде на третьому місці турнірної таблиці УПЛ. «Карпати» з 14 очками посідають п'яту позицію

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Українська Прем'єр-ліга. Восьмий тур

«Динамо» – «Карпати» – 1:0

Гол: Пономаренко, 68

Вилучення: Русин, 62

До слова, Вінісіус через червону картку у грі з «Вільярреалом» не допоможе «Реалу» у поєдинку з «Барселоною» – гра відубдеться 25 жовтня о 22:00 за Києвом.

Раніше «Харків» переграв «Чорноморець» у матчі восьмого туру УПЛ.