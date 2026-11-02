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«Доведеться вам із цим змиритися». Оборонець «Барселони» потрапив у мовний скандал

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Доведеться вам із цим змиритися». Оборонець «Барселони» потрапив у мовний скандал
Жуль Кунде на тренуванні «блаугранас»
фото: EFE

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Оборонець іспанської «Барселони» та збірної Франції Жуль Кунде пояснив мотиви використання англійської мови в соцмережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Actu Foot.

Француз відповів на одне з повідомлень у Snapchat. Користувач закликав Кунде не робити з публіки англофонів. У відповідь футболіст почав агітувати співвітчизників перестати ображатися чи комплексувати через використання іншими англійської мови.

«Це найпоширеніша мова в світі, та ще й домінантна в багатьох сферах – у кіно, музиці, бізнесі тощо… Мені до вподоби всі ці індустрії, вони впливають на мене, тож я доклав зусиль, щоб вивчити мову, і мені подобається нею розмовляти. Тож я продовжу чергувати французьку, англійську, та й іспанську теж. Доведеться вам із цим змиритися», – написав оборонець.

Кунде в нинішньому сезоні провів вісім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і один асист. Контракт француза з «Барсою» розрахований до літа 2030 року.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

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Теги: Ла Ліга мова Франція ФК Барселона Жюль Кунде

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