Фантастичний Ямаль та непробивна Швейцарія: якими були результати матчів Ліги націй 2026/2027 29 вересня

Одразу чотири збірні перемогли з різницею у три м'ячі

Учора, 29 вересня, підійшов до завершення другий тур Ліги націй 2026/2027. Про основні події ігрового дня у цьому огляді повідомляє «Главком».

Ямаль знову запалює

Збірна Іспанії продовжує штампувати перемоги, а головною зіркою команди знову став Ламін Ямаль. У домашньому матчі проти Хорватії він оформив дубль та віддав результативну передачу, допомігши чинним чемпіонам світу перемогти з рахунком 4:1. Ямаль відкрив рахунок вже на 70-й секунді, але хорватам вдалося наздогнати суперників після голу Діона Бельо.

Проте за три хвилини іспанці швидко відповіли голом Марка Пубіля після передачі Ямаля. А вже у другому таймі 19-річний Ямаль забив ще раз, а Ніко Вільямс довів перевагу до трьох м'ячів і поставив крапку у матчі на рахунку 4:1. Для Іспанії ця перемога стала вже 40-м матчем поспіль без поразок, і команда встановила новий рекорд серед національних збірних. Ямаль при цьому забив уже 10 гол за збірну.

Англія реабілітувалася після поразки Іспанії

Після поразки від Іспанії у першому турі Англія здобула першу перемогу в Лізі націй. Команда Томаса Тухеля в Празі обіграла Чехію доволі впевнено (2:0) не в останню чергу завдяки тому, що ще в першому таймі господарі залишилися в меншості. Їхній гравець Павел Шульц отримав пряму червону картку після перегляду VAR за небезпечний фол на Елліоті Андерсоні. Через це чехам важче було захищатися, і після перерви англійці скористалися чисельною перевагою. Спершу відзначився Ентоні Гордон на 47-й хвилині, а Гаррі Кейн забив другий м'яч на 69-й.

Що цікаво, для Гордона це був третій поспіль матч за збірну з голом, тоді як Кейн довів кількість своїх м'ячів за Англію до 87. Важливу роль у першому голі зіграв Трент Александер-Арнольд, який уперше вийшов у стартовому складі збірної після призначення Тухеля та віддав гольову передачу на Гордона.

Швейцарія другий матч поспіль перемагає 3:0

Швейцарія стартувала у Лізі націй із двох однакових перемог– після 3:0 над Північною Македонією команда Мурата Якіна з таким самим рахунком розібралася зі Шотландією. Сценарій цього матчу дуже нагадував зустріч англійців з чехами, адже і тут було вилучення. Сталося воно ще раніше: на 11-й хвилині господарі залишилися в меншості після того, як Джек Гендрі отримав пряму червону картку за фол останньої надії. Швейцарці ж блискавично скористалися ситуацією, бо Рікардо Родрігес забив зі штрафного, а після перерви перевагу збільшили Ніко Ельведі та Зекі Амдуні.

Таким чином, Швейцарія має шість очок після двох турів і ще жодного пропущеного м'яча. Для Шотландії ж це другий матч під керівництвом Себастьєна Почоньйолі без перемоги, а після поразки команда продовжила тривалу серію без забитих голів.

В інших матчах туру у Лізі B Словенія перемогла Північну Македонію (2:0), а у Лізі C Молдова та Фарерські острови зіграли 1:1, Фінляндія і Білорусь, а також Болгарія та Естонія не забили жодного м'яча, а Ісландія, Албанія та Словаччина здобули перемоги над Люксембургом, Сан-Марино та Казахстаном відповідно.

30 вересня буде єдиним вихідним днем у такому насиченому вікні національних збірних, адже матчі збірних продовжаться уже у жовтні.

Ліга націй УЄФА. Другий тур (29 вересня)

Ліга А

Іспанія – Хорватія 4:1 (2:1)

Голи: Ямаль (2, 63), Пубіль (31), Вільямс (89) – Бельо (28)

Чехія – Англія 0:2 (0:0)

Голи: Гордон (47), Кейн (69)

Ліга B

Словенія – Північна Македонія 2:0 (0:0)

Голи: Ловрич (55), Матко (82)

Шотландія – Швейцарія 0:3 (0:1)

Голи: Родрігес (12), Ельведі (55), Амдуні (82)

Ліга C

Молдова – Фарерські острови 1:1 (0:1)

Голи: Перчун (66) – Давідсен (26)

Фінляндія – Білорусь 0:0 (0:0)

Болгарія – Естонія 0:0 (0:0)

Люксембург – Ісландія 0:3 (0:2)

Голи: Гудйонсен (13), Оскарссон (39), Палссон (73)

Сан-Марино – Албанія – 0:3 (0:2)

Голи: Мехметі (21), Узуні (27), Манай (65)

Словаччина – Казахстан – 2:1 (1:1)

Голи: Зауер (26), Ганцко (82) – Карімов (35)

Турнірна таблиця

Ліга А

Ліга B

Ліга C

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 28 вересня одразу декілька команд провели радикальну ротацію порівняно з матчами першого туру Ліги націй.