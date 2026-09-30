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Російські спецслужби готували вбивство Гаррі Каспарова

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Російські спецслужби готували вбивство Гаррі Каспарова
Шахіст підтримав Україну на початку повномасштабної війни
фото: Instagram Гаррі Каспарова

Влітку шахісту надали посилену охорону

Російські спецслужби готували вбивство шахіста Гаррі Каспарова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Mundo.

Прокуратура США висунула звинувачення п’ятьом людям, яких американська влада пов’язує з мережею російських спецслужб, які працювали над організцаєю вбивств російських дисидентів. За інформацією джерела, їх переліку був і Каспаров.

Американські сспецслужби влітку зв'язались з шахістом, повідомили йому про загрозу, а також надали посилену охорону.

У розсекреченому обвинувальному висновку США імена потенційних жертв не названо. Один із завербованих у США людй мав стежити за потенційною жертво та отримати 1000-1500 доларів за фото та відеозйомку об'єктів, пов'язаних з предметом слідкування.

Після цього завербованій особі було запропоновано 40 тисяч доларів за вбивство, втім вона відмовилась, після чого їй дали завдання знайти виконавця завдання.

Усім п’ятьом підозрюваним висунули звинувачення у змові з метою фінансування тероризму.

До слова, Михайло Подоляк пояснив, чому долучився до команди підсанкційного президента ФІДЕ Тимура Турлова.

Теги: Гаррі Каспаров

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