Російські спецслужби готували вбивство Гаррі Каспарова

Шахіст підтримав Україну на початку повномасштабної війни

Влітку шахісту надали посилену охорону

Російські спецслужби готували вбивство шахіста Гаррі Каспарова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Mundo.

Прокуратура США висунула звинувачення п’ятьом людям, яких американська влада пов’язує з мережею російських спецслужб, які працювали над організцаєю вбивств російських дисидентів. За інформацією джерела, їх переліку був і Каспаров.

Американські сспецслужби влітку зв'язались з шахістом, повідомили йому про загрозу, а також надали посилену охорону.

У розсекреченому обвинувальному висновку США імена потенційних жертв не названо. Один із завербованих у США людй мав стежити за потенційною жертво та отримати 1000-1500 доларів за фото та відеозйомку об'єктів, пов'язаних з предметом слідкування.

Після цього завербованій особі було запропоновано 40 тисяч доларів за вбивство, втім вона відмовилась, після чого їй дали завдання знайти виконавця завдання.

Усім п’ятьом підозрюваним висунули звинувачення у змові з метою фінансування тероризму.

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