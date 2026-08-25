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Ексодноклубник Шевченка остаточно попрощався з молодіжною збірною Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ексодноклубник Шевченка остаточно попрощався з молодіжною збірною Англії
Ешлі Коул скуштував тренерського хліба в Італії
фото: ФК «Чезена»

Фахівець перейде до роботи головним тренером

Колишній оборонець лондонського «Челсі» та низки інших команд Ешлі Коул покинув тренерський штаб збірної Англії U-21. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Англії.

Англієць з літа 2021 року з перервами був асистентом керманича команди Лі Карслі. У березні він пішов із молодіжки заради роботи з італійською «Чезеною». Утім, після звільнення «морськими кониками» фахівець до Англії U-21 на повернеться.

Найімовірніше, Коул шукатиме роботу головним тренером. «Чезена» стала першим подібним досвідом для нього. Проте, на містку колективу з Емілії-Романьї англієць затримався тільки на вісім матчів.

Під керівництвом Коула «морські коники» здобули лише одну перемогу. Три поєдинки «Чезена» звела внічию, а ще чотири програла. Зрештою, команда фінішувала в середині турнірної таблиці Серії B.

Чим відомий Ешлі Коул

Уродженець передмістя Лондона, вихованець столичного «Арсенала». Дебютував у складі «канонірів» у сезоні 1999/2000. У першій кампанії також на правах оренди виступав за лондонський «Крістал Пелас» у Першому дивізіоні.

Кольори рідного клубу захищав до літа 2006 року. З великим скандалом перейшов у столичний «Челсі». Там він провів наступні вісім сезонів. На схилі кар'єри пограв за італійську «Рому», американський «Лос-Анджелес Гелаксі» та англійський «Дербі».

Завоював три титули чемпіона Англії з «Арсеналом» і «Челсі». Також здобув сім Кубків і три Суперкубки Англії, одного разу виграв Кубок ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

У 2019 році розпочав кар'єру тренера. Спершу тренував юнаків у «Челсі». Потім був асистентом головного тренера в молодіжній збірній Англії, ліверпульському «Евертоні», «Челсі», англійському «Бірмінгемі» та збірній Англії.

Робота Ешлі Коула в збірній Англії U-21

Пліч-о-пліч із Карслі провів 42 матчі. За цей час молоді «Три леви» зуміли двічі тріумфувати на чемпіонатах Європи. У фіналі 2023 року англійці здолали Іспанію U-21, а в 2025-му розібралися з німецькими однолітками.

Також Коул входив у штаб Карслі, коли той був в. о. керманича збірної Англії перед призначенням Томаса Тухеля. У цьому статусі провів шість поєдинків у Лізі націй 2024/25.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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