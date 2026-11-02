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Відома українська співачка вийшла заміж за експрезидента Федерації легкої атлетики (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Валерія Кудрявець та Євген Пронін познайомилися у соціальних мережах
фото: Іnstagram.com/skylerr_official

Валерія Кудрявець взяла прізвище свого чоловіка-юриста

Українська співачка Skylerr вийшла заміж. Нареченим зірки став колишній виконуючий обовʼязки президента Федерації легкої атлетики, юрист Євген Пронін. Молодята поділилися кадрами з розпису на своїх сторінках в Instagram, пише «Главком».

Skylerr, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець, та Євген Пронін одружилися через місяць після заручин. 1 листопала пара повідомила, що офіційно уклала шлюб, однак пишного святкування не влаштовувала. За словами подружжя, незабаром на них чекає весілля. «Чоловік і дружина. Наступна зупинка – весілля», – зазначила співачка та змінила своє прізвище у соцмережах на чоловікове – Валерія Проніна.

Відома українська співачка вийшла заміж за експрезидента Федерації легкої атлетики (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/skylerr_official

Водночас молодята не відмовилися від традицій. Для розпису Skylerr обрала елегантну білу сукню, а Євген Пронін класичний чорний костюм із білою сорочкою та метеликом.

Відома українська співачка вийшла заміж за експрезидента Федерації легкої атлетики (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/skylerr_official

Також новоспечена сім'я Проніних поділилася чорно-білими кадрами з розпису. На фото закохані позують з обручками та посміхаються.

Відома українська співачка вийшла заміж за експрезидента Федерації легкої атлетики (фото) фото 3
фото: Іnstagram.com/skylerr_official

Згодом Skylerr опублікувала низку фото у сукні, в якій вона була одягнена на розписі. Її образ доповнювали ніжна зачіска та весільний букет із кал.

Відома українська співачка вийшла заміж за експрезидента Федерації легкої атлетики (фото) фото 4
фото: Іnstagram.com/skylerr_official
Відома українська співачка вийшла заміж за експрезидента Федерації легкої атлетики (фото) фото 5
фото: Іnstagram.com/skylerr_official

Як писав «Главком», на початку жовтня український юрист Євген Пронін, який виконував обов'язки президента Федерації легкої атлетики зробив пропозицію руки і серця співачці Skylerr.

Зазначимо, «Главком» розповідав історію кохання Валерії Кудрявець та Євгена Проніна, яка почалася із соціальних мереж. Спочатку вони певний час стежили одне за одним в Instagram, Пронін підтримував творчість артистки, а згодом вони почали переписуватися. Перша зустріч відбулася досить незвично – на Байковому кладовищі в Києві.

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Теги: співачка весілля легка атлетика спорт

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