Відома українська співачка вийшла заміж за експрезидента Федерації легкої атлетики (фото)

Валерія Кудрявець взяла прізвище свого чоловіка-юриста

Українська співачка Skylerr вийшла заміж. Нареченим зірки став колишній виконуючий обовʼязки президента Федерації легкої атлетики, юрист Євген Пронін. Молодята поділилися кадрами з розпису на своїх сторінках в Instagram, пише «Главком».

Skylerr, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець, та Євген Пронін одружилися через місяць після заручин. 1 листопала пара повідомила, що офіційно уклала шлюб, однак пишного святкування не влаштовувала. За словами подружжя, незабаром на них чекає весілля. «Чоловік і дружина. Наступна зупинка – весілля», – зазначила співачка та змінила своє прізвище у соцмережах на чоловікове – Валерія Проніна.

Водночас молодята не відмовилися від традицій. Для розпису Skylerr обрала елегантну білу сукню, а Євген Пронін класичний чорний костюм із білою сорочкою та метеликом.

Також новоспечена сім'я Проніних поділилася чорно-білими кадрами з розпису. На фото закохані позують з обручками та посміхаються.

Згодом Skylerr опублікувала низку фото у сукні, в якій вона була одягнена на розписі. Її образ доповнювали ніжна зачіска та весільний букет із кал.

Як писав «Главком», на початку жовтня український юрист Євген Пронін, який виконував обов'язки президента Федерації легкої атлетики зробив пропозицію руки і серця співачці Skylerr.

Зазначимо, «Главком» розповідав історію кохання Валерії Кудрявець та Євгена Проніна, яка почалася із соціальних мереж. Спочатку вони певний час стежили одне за одним в Instagram, Пронін підтримував творчість артистки, а згодом вони почали переписуватися. Перша зустріч відбулася досить незвично – на Байковому кладовищі в Києві.