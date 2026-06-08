Стало відомо, як піднялась у світовому рейтингу збірна України з хокею після повернення в еліту

Збірна України з хокею піднялася у світовому рейтингу на 19-е місце

«Синьо-жовті» повернулися у топ-20 вперше з 2012 року

Чоловіча збірна України з хокею покращила своє положення у світовому рейтингу IIHF після того, як повернулася до еліти за підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні IA. Про це повідомляє «Главком».

Після завершення чемпіонату світу в усіх дивізіонах Міжнародні федерація хокею (IIHF) оновила світовий рейтинг. У ньому Україна піднялася одразу на три позиції – з 22-го на 19-те місце.

Востаннє до топ-20 світового рейтингу Україна входила ще у 2012 році, коли виступала у дивізіоні ІА. З того часу «синьо-жовті» опускалися у рейтингу, а найнижчою точкою стала 28-ма позиція у 2022 році.

Як Україна прогресувала у рейтингу чоловічих збірних з хокею за останні п'ять років

2022 рік – 28-ме місце

2023 рік – 27-ме місце

2024 рік – 27-ме місце (підвищення у дивізіон IA)

2025 рік – 22-ге місце

2026 рік – 19-те місце (підвищення в елітний дивізіон)

Очолює світовий рейтинг хокейних збірних Швейцарія. Натомість США, олімпійські чемпіони Мілана-2026, ділять тепер друге місце з Канадою.

Рейтинг IIHF

1. Швейцарія – 5335 (+2 позиції)

2-3. Канада – 5305

2-3. США – 5305 (-2 позиції)

4. Фінляндія – 5240 (+2)

5. Швеція – 5100 (-1)

6. Чехія – 5090 (-1)

7. Німеччина – 4910

8. Словаччина – 4900

9. Латвія – 4845 (+1)

10. Данія – 4760 (-1)

...

19. Україна – 3995 (+3)

Нагадаємо, збірна України з хокею, яка у 2027 році після 20-річної перерви повертається до елітного дивізіону світового хокею, дізналася остаточний список своїх суперників на майбутній планетарній першості.

Чемпіонат світу з хокею 2027 року прийматиме Німеччина з 14 до 30 травня. За результатами формування пулів українська команда потрапила до групи А. Спочатку одним із суперників нашої збірної мала стати команда Словаччини, проте Міжнародна федерація хокею затвердила «рокирування».

Сталося воно через те, що оскільки Німеччина є господаркою турніру, вона скористалася своїм регламентним правом самостійно обрати групу для виступів. Німці обрали групу А, через що помінялися місцями зі Словаччиною.

Усі матчі нашої групи А прийматиме місто Дюссельдорф на арені PSD Bank Dome. Окрім господарів турніру, збірної Німеччини, суперниками підопічних Дмитра Христича стануть найсильніші хокейні збірні планети. Ними будуть Фінляндія (чинні чемпіони світу), Швейцарія (срібні призери світової першості 2026), Швеція (11-разові чемпіони світу), Латвія (бронзові призери Чемпіонату світу 2023), а також Австрія та Словенія.