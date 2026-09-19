«Сокіл» із яскравим камбеком завоював Кубок України з хокею

Столичний гранд захистив титул у протистоянні з принциповим опонентом

Київський «Сокіл» переграв «Кременчук» (6:5) у фіналі Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Відкрили рахунок у середині першого періоду кременчукці, коли Кривошапкін класно кинув під стійку після передачі Абаджяна. Кияни відповіли трьома шайбами до кінця 20-хвилинки.

Спершу Чердак розібрався з голкіпером із близької відстані після пасу Мазура з-за воріт. Далі Тимченко на «п'ятаку» підправив кидок Бородая. А згодом Захаров результативно зіграв на добиванні.

«Кременчук», однак, у другому періоді оформив аж чотири шайби. Для початку Абаджян переграв воротаря на «п'ятаку». Пізніше Кругляков у більшості закинув із дистанції. Згодом Малик влучив у ворота від лівого борту. А потім Геворкян проштовхнув шайбу за лінію з близької відстані.

Тим не менше, «Сокіл» зумів повернутися у гру. Ще до кінця другої 20-хвилинки столичний гранд відквитав один гол. Це Захаров класно кинув із межі правого півкола. А в третьому періоді Тищенко кидком із середньої дистанції зрівняв рахунок, а невдовзі Олійник приніс киянам перемогу.

До слова, нещодавно Олександр Бобкін став головним тренером збірної України. Він замінив на посаді Дмитра Христича. ФХУ не домовилася з тренерським штабом останнього про новий контракт.

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» ввійшли до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.