«Сокіл» оголосив заявку на хокейний Континентальний кубок

Легіонери допоможуть столичному гранду

Київський «Сокіл» опублікував заявку на перший Континентального кубка 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Чемпіон України заявив 22 хокеїсти на турнір. Зокрема, до списку потрапили троє представників «Сянока-Сокола», який змагається у чемпіонаті Польщі – латвійський воротар Ерікс Вітольс, оборонець Іван Сисак і його шведський колега за амплуа Тимон Пиріг.

Окрім того, з'явився у складі «Сокола» й новачок. Столичний гранд повернув нападника Іллю Криклю. Він захищатиме кольори чемпіона України на правах оренди з «Одещини».

Склад «Сокола» на Континентальний кубок 2026/27

До переліку потрапили два воротарі, сім оборонців і 13 нападників. Зокрема, в списку знайшлося місце для найкращого бомбардира Сокола на старті сезону в чемпіонаті України – Данила Тіщенка, який набрав шість пунктів (три шайби, три асисти).

Воротарі: Ерікс Вітольс, Олег Петров,

Захисники: Всеволод Толстушко, Олексій Янішевський, Микита Полоницький, Євгеній Ратушний, Богдан Трущенко, Іван Сисак, Тимон Пиріг,

Нападники: Данило Тіщенко, Володимир Чердак, Микита Сидоренко, Денис Жеребко, Артем Кальсін, Віктор Захаров, Вадим Мазур, Матвій Бурдаков, Максим Жеребко, Денис Бородай, Святослав Тимченко, Микита Олійник, Ілля Крикля.

Календар «Сокола» в Континентальному кубку 2026/27

Упродовж трьох днів столичний гранд зустрінеться з трьома суперниками – іспанською «Хакою», литовською «Енергією» і латвійського «Мого». У наступний раунд турніру потрапить лише переможець квартету. Поєдинки відбудуться в литовському Електренаї.

16 жовтня, «Сокіл» – «Хака»

17 жовтня, «Сокіл» – «Енергія»

18 жовтня, «Мого» – «Сокіл»

До слова, нещодавно Олександр Бобкін став головним тренером збірної України. Він замінив на посаді Дмитра Христича. ФХУ не домовилася з тренерським штабом останнього про новий контракт.

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» ввійшли до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.