Хокейна збірна України отримала нового тренера замість Христича

Функціонери пішли на прогнозований кадровий крок

Федерація хокею України призначила Олександра Бобкіна керманичем національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ФХУ.

Новий головний тренер «синьо-жовтих» готуватиме збірну України до виступу в елітному дивізіоні Чемпіонату світу. Бобкін обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Дмитра Христича. Саме останній повернув національну команду до еліти після двох десятиліть поневірянь.

«Федерація хокею України вітає Олександра Васильовича з призначенням та бажає успіхів і продуктивної роботи на чолі національної збірної», – йдеться в заяві організації.

Бобкін із сезону 2021/22 працював у структурі збірної України. Спершу він тренував команди U-18 та U-20. Згодом вітчизняний фахівець перейшов на роботу асистентом у молодіжній збірній України. Колектив 18-річних Бобкін тричі привів до нагород у Дивізіоні IA – два «срібла» та «бронза».

Збірна України на Чемпіонаті світу 2027 у попередньому раунді гратиме в групі A. Там суперниками «синьо-жовтих» стануть національні команди Фінляндії, Швейцарії, Швеції, Німеччини, Латвії, Австрії та Словенії. Чотири найкращі збірні вийдуть в чвертьфінал турніру, а невдаха – вилетить в Дивізіон IA.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» ввійшли до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.