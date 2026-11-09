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Гонщик «Макларена» Піастрі несподівано звільнив свого менеджера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Гонщик «Макларена» Піастрі несподівано звільнив свого менеджера
Оскар Піастрі матиме нового представника
фото: EFE

Австралієць наважився на зміни власного оточення

Пілот стайні «Макларен» Оскар Піастрі припинив співпрацю з колишнім гонщиком Формули-1 Марком Веббером та його дружиною Енн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Сторони розірвали договір за обопільною згодою. Піастрі перебував під опікою співвітчизника багато років. Саме Веббер влаштував скандальний перехід підопічного з «Альпін» до «Макларена».

«Я хотів би подякувати Марку та Енн за всю їхню підтримку та поради впродовж багатьох років. Їхня допомога була неоціненною, особливо на початку моєї кар'єри у Формулі-1. Бажаю їм усього найкращого в майбутньому», – написав Піастрі.

Торік австралійський пілот до останнього боровся за титул чемпіона світу. Зрештою, він фінішував третім у загальному заліку. Цьогоріч результати Піастрі погіршилися – гонщик «Макларена» лише двічі піднявся на подіум.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сан-Паулу

Андреа Кімі Антонеллі з « Мерседеса » достроково завоював чемпіонський титул. Наразі він набрав 390 очок. Другим у загальному заліку йде Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який записав до свого активу 279 пунктів. Третій – пілот «Мерседеса» Джордж Расселл (262 бали).

Натомість в Кубку конструкторів «Мерседес» оформив титул. Німецько-британська стайня набрала 652 очки та стала недосяжною для конкурентів. Скудерія наразі йде другою (512 балів). «Ред Булл» закріпився на третьому місці (415 пунктів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Наступний гран-прі відбудеться в американському Лас-Вегасі 19-21 листопада. Він складатиметься з трьох вільних практик, кваліфікації та основної гонки.

Торік у Неваді тріумфував Ферстаппен. Компанію нідерландцю на подіумі склали Расселл і Антонеллі. Той же Ферстаппен виграв етап у 2023 році, а в наступному на вершині п'єдесталу пошани опинився Расселл.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.

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Теги: Марк Веббер Формула-1

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Гонщик «Макларена» Піастрі несподівано звільнив свого менеджера
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