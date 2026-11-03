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Співвласник аутсайдера Формули-1 розглядає продаж частки за шалені гроші

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Співвласник аутсайдера Формули-1 розглядає продаж частки за шалені гроші
«Кадилак» важко стартував у новому чемпіонаті
фото: EFE

Бізнесмен намагається здихатися спортивних активів

Генеральний директор компанії TWG Global Марк Волтер збирається продати власну частку стайні «Кадилак». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sportico.

Провідний власник американської команди може продати акції за щонайменше 3 млрд доларів. Волтер потрапив під слідство в США через імовірні махінації зі страховими компаніями. Як наслідок, він почав розпродувати активи в сфері спорту.

«Кадилак» – спільний проєкт TWG та «Дженерал Моторз». Хоч остаточний розподіл часток у стайні залишається непублічним, та основним власником залишається Волтер. Раніше в команді спростували можливий продаж.

Цьогоріч «Кадилак» дебютував у Формулі-1. Наразі пілоти стайні Серхіо Перес і Валттері Боттас не набрали жодного очка. Найкращий результат – 13-те місце фіна на Гран-прі Китаю.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Мексики

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» достроково завоював дебютний. Молодий італійський пілот набрав 380 очок. На друге місце після перемоги в Мехіко піднявся Макс Ферстаппен із «Ред Булла» (261 пункт). Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (259 балів).

Тим часом у Кубку конструкторів лідерство залишається за «Мерседесом». Пілоти німецько-британської стайні завоювали 630 очок. Скудерія набрала 504 бали. «Ред Булл» – третій (382 пунктів), а нав'язати австрійській команді конкуренцію намагатиметься «Макларен» (365).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 цього тижня матиме третє за три тижні гран-прі. Етап у бразильському Сан-Паулу запланований на 6-8 листопада. На «Інтерлагосі» гонщики змагатимуться в традиційному форматі – три вільні практики, кваліфікація, гонка.

Основний заїзд Гран-прі Сан-Паулу розпочнеться о 19:00 за київським часом у неділю. Торік перемогу в Бразилії відсвяткував Ландо Норріс за кермом «Макларена». Компанію йому на подіумі склали Антонеллі та Ферстаппен.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Формула-1

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