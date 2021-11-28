Мессі привітали з сьомим «Золотим м’ячем»
Інформацію в мереже злив колишній захисник збірної Франції Евра
Колишній футболіст «Манчестер Юнайтед» та збірної Франції Патріс Евра достроково привітав аргентинського форварда «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі із завоюванням сьомого «Золотого м'яча».
Церемонія вручення нагороди має відбутися лише завтра, 29 листопада.
«Вітаю Мессі із завоюванням чергового «Золотого м'яча», – написав Евра у себе в «інстаграмі».
Видання France Football опублікувало список 30 претендентів на приз найкращому гравцю року. До нього увійшли Ніколо Барелла («Інтер»), Карім Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччі («Ювентус»), Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті»), Джорджо К'єлліні («Ювентус»), Кріштіану Роналду («Манчестер» Юнайтед»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Філ Фоден («Манчестер Сіті»), Ерлінг Голанд («Боруссія» Д), Жоржіньо «Челсі»), Гаррі Кейн («Тоттенгем»), Н'Голо Канте («Челсі»), Сімон К'єр («Мілан»), Сесар Аспілікета («Челсі»), Роберт Левандовський («Баварія»), Ромелу Лукаку («Челсі»), Ріяд Марез («Манчестер Сіті»), Лаутаро Мартінес («Інтер»), Кіліан Мбаппе («ПСЖ»), Ліонель Мессі («ПСЖ»), Лука Модріч («Реал»), Жерар Морено («Вільярреал»), Мейсон Маунт («Челсі»), Неймар («ПСЖ»), Педрі («Барселона»), Мохамед Салах («Ліверпуль»), Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті») та Луїс Суарес («Атлетіко»).
Читайте також: