Мбаппе відреагував на чутки про діагностику «Реалом» здорового коліна замість травмованого

Бомбардир Королівського клубу прокоментував інформацію французької та іспанської преси

Форвард Кіліан Мбаппе спростував припущення, що медична служба мадридського «Реала» обстежувала йому не те коліно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMC Sport.

Нещодавно французький журналіст Даніель Ріоло заявив, що лікарі «вершкових» не впоралися з елементарним обстеженням нападника. Мовляв, медштаб мадридців обстежив інше коліно Мбаппе замість травмованого. Згодом чутку підхопили й медіа Іспанії.

«Інформація про те, що мені обстежували не те коліно, неправдива. Можливо, я побічно несу за це відповідальність. Коли немає комунікації, то всі цим користуються, така наша гра. Наша взаємодія з «Реалом» завжди була доволі прозорою. Ми перебуваємо на важливому відрізку сезону, я хотів, щоби команда перемагала, це чудово. Коли я на початку січня зазнав травми, то всі вважали, що я був єдиною зброєю клубу, та це не так», – заявив форвард.

У нинішній кампанії Мбаппе зіграв 35 поєдинків у всіх турнірах. Нападник забив 38 мячів і віддав шість результативних передач. Контракт француза з «Реалом» чинний до літа 2029 року.

