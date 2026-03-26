Мбаппе відреагував на чутки про діагностику «Реалом» здорового коліна замість травмованого

Антон Федорців
Антон Федорців
Кіліан Мбаппе заперечив недолугість клубних лікарів
фото: Reuters

Бомбардир Королівського клубу прокоментував інформацію французької та іспанської преси

Форвард Кіліан Мбаппе спростував припущення, що медична служба мадридського «Реала» обстежувала йому не те коліно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMC Sport.

Нещодавно французький журналіст Даніель Ріоло заявив, що лікарі «вершкових» не впоралися з елементарним обстеженням нападника. Мовляв, медштаб мадридців обстежив інше коліно Мбаппе замість травмованого. Згодом чутку підхопили й медіа Іспанії.

«Інформація про те, що мені обстежували не те коліно, неправдива. Можливо, я побічно несу за це відповідальність. Коли немає комунікації, то всі цим користуються, така наша гра. Наша взаємодія з «Реалом» завжди була доволі прозорою. Ми перебуваємо на важливому відрізку сезону, я хотів, щоби команда перемагала, це чудово. Коли я на початку січня зазнав травми, то всі вважали, що я був єдиною зброєю клубу, та це не так», – заявив форвард.

У нинішній кампанії Мбаппе зіграв 35 поєдинків у всіх турнірах. Нападник забив 38 мячів і віддав шість результативних передач. Контракт француза з «Реалом» чинний до літа 2029 року.

До слова, оборонець ПСЖ Ашраф Хакімі налаштований перейти в мадридський «Реал». Марокканець народився і виріс у Мадриді. Перші кроки в дорослому футболі він зробив у лавах «вершкових».

Тим часом Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Мбаппе відреагував на чутки про діагностику «Реалом» здорового коліна замість травмованого
Україна – Швеція. Прогноз і анонс на матч плейоф відбору до Чемпіонату світу 2026
Нідерландський футбольний гранд підпав під атаку хакерів
НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів
Чотириразовий чемпіон Формули-1 вигнав журналіста зі своєї пресконференції
«Динамо» продовжило контракт із провідним півзахисником
