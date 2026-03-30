«Реал» прагне втримати досвідченого оборонця – інсайдер

glavcom.ua
Антон Федорців
Антоніо Рюдігер переконав гранд у власній профпридатності
фото: EFE

Королівський клуб не хоче прощатися з ветераном команди

Мадридський «Реал» готовий розпочати перемовини з центрбеком Антоніо Рюдігером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Контракт німця з «вершковими» розрахований до літа. «Реал» запропонує оборонцю пролонгувати договір ще на сезон. Перехопити Рюдігера прагнуть інші клуби, зокрема туринський «Ювентус».

У збереженні німецького центрбека зацікавлений керманич мадридців Альваро Арбелоа. Щоправда, перспективи самого молодого фахівця на «Бернабеу» туманні. Керівництво «Реала» нібито веде пошуки іменитішого тренера на новий сезон.

У нинішньому сезоні Рюдігер провів 18 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу німець записав один гол. До столиці Іспанії оборонець перебрався влітку 2022 року.

До слова, раніше форвард Кіліан Мбаппе відреагував на чутки про діагностику «Реалом» здорового коліна замість травмованого. Він спростував припущення про помилку медичної служби. Частково відповідальність за інформацію нападник узяв на себе.

Нагадаємо, оборонець французького ПСЖ Ашраф Хакімі налаштований перейти в «Реал». Марокканець народився і виріс у Мадриді. Перші кроки в дорослому футболі він зробив у лавах «вершкових».

Читайте також:

Читайте також

Андрій Лунін задоволений власним статусом
«Реал» визначився з майбутнім Луніна в команді
Вчора, 11:27
Кіліан Мбаппе заперечив недолугість клубних лікарів
Мбаппе відреагував на чутки про діагностику «Реалом» здорового коліна замість травмованого
26 березня, 13:49
Джон Тошак успішно працював у різних куточках світу
Знаменитий екстренер «Реала» захворів на деменцію
26 березня, 10:00
Ашраф Хакімі націлений на повернення у рідне місто
Тіньовий лідер ПСЖ налаштований перейти в «Реал» – журналіст
24 березня, 15:00
Куртуа пропустить обидві гри 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із «Баварією»
Конкурент Луніна у «Реалі» вибув з гри на півтора місяця
19 березня, 14:27
Хосеп Гвардіола та Жозе Моурінью постраждали від молодшого колеги
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
18 березня, 13:00

Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
Чемпіон світу-2014 ризикує опинитися у в'язниці за порушення закону
Титуловані російські борці незаконно відвідали Крим для участі у пропагандистському заході
Збірна України з артистичного плавання здобула золото етапу Кубка світу
Салах отримав шалену пропозицію із Саудівської Аравії – ЗМІ
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

