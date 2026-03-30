«Реал» прагне втримати досвідченого оборонця – інсайдер

Королівський клуб не хоче прощатися з ветераном команди

Мадридський «Реал» готовий розпочати перемовини з центрбеком Антоніо Рюдігером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Контракт німця з «вершковими» розрахований до літа. «Реал» запропонує оборонцю пролонгувати договір ще на сезон. Перехопити Рюдігера прагнуть інші клуби, зокрема туринський «Ювентус».

У збереженні німецького центрбека зацікавлений керманич мадридців Альваро Арбелоа. Щоправда, перспективи самого молодого фахівця на «Бернабеу» туманні. Керівництво «Реала» нібито веде пошуки іменитішого тренера на новий сезон.

У нинішньому сезоні Рюдігер провів 18 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу німець записав один гол. До столиці Іспанії оборонець перебрався влітку 2022 року.

