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    Українець захистив титул чемпіона світу з боксу

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    Артем Далакян захистив титул чемпіона світу - Українець захистив титул чемпіона світу з боксу
    Артем Далакян захистив титул чемпіона світу
    фото з відкритих джерел

    Артем Далакян відправив супернику у нокаут у дев’ятому раунді

    Артем Далакян, чемпіон WBA у найлегшій вазі, захистив титул найсильнішого боксера у своїй версії. Українець зустрічався з панамцем Луїсом Консепсьйоном, і змусив його викинути білий прапорець до завершення поєдинку.

    Проблеми в Луїа почалися з п’ятого раунду. Він двічі падав, але знаходив у собі сили продовжувати поєдинок. У восьмому раунді, здавалося, він прийшов до тями, проте наступна трихвилинка все розставила на свої місця. Дев’ятий раунд українець розпочав шаленими атаками – панамець знову впав на ринг. Рефері зупинив поєдинок під шквал атак Далакяна.

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    Український боксер захистив свій чемпіонський титул WBA у найлегшій вазі.

    Теги: бокс Артем Далакян
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    Українець захистив титул чемпіона світу з боксу