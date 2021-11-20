Українець захистив титул чемпіона світу з боксу

Артем Далакян відправив супернику у нокаут у дев’ятому раунді

Артем Далакян, чемпіон WBA у найлегшій вазі, захистив титул найсильнішого боксера у своїй версії. Українець зустрічався з панамцем Луїсом Консепсьйоном, і змусив його викинути білий прапорець до завершення поєдинку.

Проблеми в Луїа почалися з п’ятого раунду. Він двічі падав, але знаходив у собі сили продовжувати поєдинок. У восьмому раунді, здавалося, він прийшов до тями, проте наступна трихвилинка все розставила на свої місця. Дев’ятий раунд українець розпочав шаленими атаками – панамець знову впав на ринг. Рефері зупинив поєдинок під шквал атак Далакяна.

Український боксер захистив свій чемпіонський титул WBA у найлегшій вазі.