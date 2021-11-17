Легендарний боксер Альварес змінив вагову категорію

Мексиканський боєць спробує підкорити крузервейт, де найсильнішим був Усик

Легендарний мексиканець Сауль «Канело» Альварес вирішив піти на підкорення п'ятої вагової категорії – крузервейту.

На щорічній Конвенції WBC, яка проходить у ці дні в Мехіко, тренер і менеджер бійця Едді Рейносо запросив та отримав добро від організації на бій із чемпіоном крузервейту Ілунгою Макабу.

«Я бачив, я знаю, на що здатний Канело. Я бачив його спаринги з супертяжами. Саме тому ми й попросили про цю сутичку, – сказав рейносо. – Знаємо, що Макабу сильний, але Канело його поб'є. Дехто вирішить, що ми збожеволіли, але те саме говорили, коли ми з першої середньої ваги переходили в середній, в другий середній, а потім і в напівважкий дивізіони. Це просто новий виклик. От і все».

Сауль «Канело» Альварес – колишній об'єднаний чемпіон у середній вазі та новоявлений абсолютний чемпіон суперсереднього дивізіону.

У WBC ліміт крузервейту трохи нижче, ніж в інших організаціях – до 86,2 кг замість 90,7 кг.