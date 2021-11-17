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    Легендарний боксер Альварес змінив вагову категорію

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    Сауль Альварес такими темпами добереться й до надважкої вагової категорії - Легендарний боксер Альварес змінив вагову категорію
    Сауль Альварес такими темпами добереться й до надважкої вагової категорії
    фото з відкритих джерел

    Мексиканський боєць спробує підкорити крузервейт, де найсильнішим був Усик

    Легендарний мексиканець Сауль «Канело» Альварес вирішив піти на підкорення п'ятої вагової категорії – крузервейту.

    На щорічній Конвенції WBC, яка проходить у ці дні в Мехіко, тренер і менеджер бійця Едді Рейносо запросив та отримав добро від організації на бій із чемпіоном крузервейту Ілунгою Макабу.

    «Я бачив, я знаю, на що здатний Канело. Я бачив його спаринги з супертяжами. Саме тому ми й попросили про цю сутичку, – сказав рейносо. – Знаємо, що Макабу сильний, але Канело його поб'є. Дехто вирішить, що ми збожеволіли, але те саме говорили, коли ми з першої середньої ваги переходили в середній, в другий середній, а потім і в напівважкий дивізіони. Це просто новий виклик. От і все».

    Сауль «Канело» Альварес – колишній об'єднаний чемпіон у середній вазі та новоявлений абсолютний чемпіон суперсереднього дивізіону.

    У WBC ліміт крузервейту трохи нижче, ніж в інших організаціях – до 86,2 кг замість 90,7 кг.

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    Теги: бокс Сауль Альварес
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    Легендарний боксер Альварес змінив вагову категорію