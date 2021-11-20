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    Німецький тренер пішов з роботи через підроблений сертифікат вакцинації

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    Маркус Анфанг через підроблений сертифікат вакцинації залишився без роботи - Німецький тренер пішов з роботи через підроблений сертифікат вакцинації
    Маркус Анфанг через підроблений сертифікат вакцинації залишився без роботи
    фото з відкритих джерел

    Бременський «Вердер» веде боротьбу за повернення в першу Бундеслігу

    Німецький «Вердер» залишився без головного тренера. Маркус Анфанг, який керував командою, пішов з посади через те, що користувався підробленим сертифікатом вакцинації.

    «Через надзвичайно напружену ситуацію для клубу, команди, моєї родини і мене самого, я вирішив, що негайно завершу свою роботу як головний тренер, – наводить слова Анфанга пресслужба «Вердера». – Тому я попросив відповідальних осіб негайно розірвати мій контракт і вони задовольнили це прохання».

    Раніше головного тренера та його помічника Флоріана Юнга звинуватили у покупці підроблених сертифікатів вакцинації від COVID-19. Щодо тренерів заведено справу та ведеться розслідування.

    «Вердер» є одним з найстаріших клубів Німеччини і наразі веде боротьбу за повернення до першої Бундесліги. Команда на 7 очок відстає від лідера «Санкт-Паулі».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Вердер»
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    Німецький тренер пішов з роботи через підроблений сертифікат вакцинації