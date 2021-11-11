Стало відомо, скільки насправді заробив Усик за бій з Джошуа

Гонорар українського боксера склав близько $18 млн

За бій з Ентоні Джошуа український боксер Олександр Усик заробив $18 млн. Це – з урахуванням виплат за телевізійні трансляції.

Днями промоутер Олександра Усика Олександр Красюк зробив заяву щодо кількості продажів платних трансляцій бою з Ентоні Джошуа 25 вересня.

«Цифри PPV у Великій Британії ще не підведені, але ми розуміємо, що це плюс-мінус близько одного мільйона покупок», – сказав каналу Boxoffice Красюк.

Якщо врахувати, що ціна однієї платної трансляції на Sky Sports у Великій Британії становила 25 фунтів, то виручка за цією статтею склала близько 25 млн фунтів ($33 млн), пише «Сегодня». А отже, і самі боксери, Олександр Усик та Ентоні Джошуа, мають отримати за бій гонорари, які перевищують початкові очікування.

Як повідомляв раніше ресурс Sportszion, гарантовані гонорари Усика та Джошуа становили $4,1 та $13,7 млн відповідно.

Проте, з урахуванням продажу мільйона підписок PPV, ці суми значно зросли – до $18 млн для Усика і $34 млн для Джошуа.

Це найбільший гонорар українця в кар'єрі.