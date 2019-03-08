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    Збірна України з футзалу проведе спаринги з командою Хорватії в Запоріжжі

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    Збірна України з футзалу проведе спаринги з командою Хорватії в Запоріжжі
    Фото Павла Кубанова

    Команда Косенка готується до чемпіонату світу

    У рамках підготовки до основного раунду відбору ЧС-2020 підопічні Олександра Косенка проведуть два товариські поєдинки.

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    Ігри проти хорватів заплановані на 9—10 квітня, повідомляє Асоціація футзалу України. Обидва матчі відбудуться в палаці спорту «Юність» у Запоріжжі (початок обох — о 19.00).

    Поєдинки проти Хорватії раніше анонсував Олександр Косенко. Зазначимо, що Запоріжжя мало прийняти матчі синьо-жовтих проти португальців восени, однак спаринги було перенесено до Португалії.

    Нагадаємо, що збірна України одразу потрапила до основного раунду відбору до ЧС-2020. Поєдинки цієї стадії відбудуться 22—27 жовтня цього року. Суперниками синьо-жовтих будуть Словенія, Македонія та Косово. За регламентом до еліт-раунду проб'ються перші та другі збірні квартетів.

    Джерело: Асоціація футзалу України

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